Tras el presunto acoso a Antonella Petro, hija menor del presidente de la República, Gustavo Petro, en un parque temático de Estados Unidos, el fiscal general, Francisco Barbosa, lamentó lo ocurrido, según él, como todos los casos de críticas.

Asimismo, le respondió al jefe de Estado, quien mediante su cuenta de X, indicó que espera la acción del organismo.

"Yo no tengo jurisdicción en Estados Unidos; yo no tengo nada que ver con eso, a menos que el Presidente Petro crea que yo tenga competencia en los Estados Unidos. Ahí sí estamos es completamente desbordados, pero yo no tengo competencia sino dentro del territorio nacional. Lo que hay que hacer es que los funcionarios y servidores públicos tienen que entender las limitaciones de las competencias, pero no tiene que ver con el fiscal general", explicó Barbosa.

En un trino Gustavo Petro expresó: "esto pasó con mi hija en un parque en la Florida, EE.UU., al que fue mi hija con su familia. Así la trató una señora colombiana de derechas. No contentos con el acoso que sufrió en el estadio de Barranquilla, continúa la persecución de la ignorancia derechista contra una menor de edad. El fiscal en silencio".

Por X también señaló: "este es el discurso de odio de la señora que han manipulado hasta la irracionalidad. Jamás mi familia ha paseado con dineros públicos. La decisión de perseguir a mi hija menor de edad se hace evidente aquí. Espero la acción de la Fiscalía".

Igualmente, el jefe del ente acusador aseguró que debería existir la tolerancia sobre diferentes temas. No sería la primera vez que la joven es víctima de acoso, ya que hace unos meses, cuando estaba en el estadio Metropolitano de Barranquilla, presenciando el partido entre la Selección Colombia con Brasil, por las eliminatorias, un grupo de asistentes empezaron a gritar: "fuera Petro", lo que generó la molestia de Antonella, quien salió del escenario deportivo.

En su momento, muchas personas cuestionaron la forma en la que la niña se convirtió en el centro de un conflicto por los comentarios de odio hacia su padre.