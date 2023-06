Arnold, el migrante exitoso

Pocas personas pueden decir que han conseguido hacer realidad sus sueños después de abandonar su patria, sobre todo si lo han intentado ya grandecitos. Mucha gente sale de su país por razones muy distintas y personales, pero casi siempre ligadas a la imposibilidad de concretar un proyecto de vida en su propia tierra.

Hay quienes tienen que huir en contra de su voluntad, hacia el exilio, por la guerra, por ejemplo. Por el hambre, otros muchos, como se ve hoy en día y de manera abundante. Por las carencias derivadas de la física imposibilidad de satisfacer necesidades elementales como techo y empleo. Por razones políticas, de salud. Algunos, incluso, lo hacen por amor. Otros dirán que salir, irse, marcharse, es un imperativo categórico: “Id y conquistad el mundo”, un mandato moral: una misión.

Y hay otros que se van simple y llanamente porque les da la gana y porque tienen el instinto vital de ir más allá, en busca de misiones que a simple vista parecen imposibles. Son esos que dicen acá no me quedo, voy por más. Lo mío es otra cosa, la vida está en otra parte, como diría Kundera.

Uno de esos es Arnold Schwarzenegger.

Un austríaco que a los veinte años se cansó de vivir en un pueblito cerca de Viena, donde llevaba una vida anodina, un tanto rural y carente de emoción. Su primer sueño -ya veremos que no era su sueño, es decir, el único—era convertirse en fisicoculturista, como el hombre que aparecía en la portada de una revista de colección. Cuando paseaba por las vitrinas del pueblo y veía aquella revista exhibida, con la foto del hombre más fuerte del mundo, se quedaba pensando en que él quería emularlo. Ser el más fuerte, el del mejor cuerpo trabajado en el gimnasio.

En busca de conquistar esa aspiración, se marchó del país y terminó en Alemania. Allí se dedicó en cuerpo y alma a ese propósito y lo logró. Poco a poco, de torneo en torneo, fue alcanzando medallas y trofeos hasta que llegó a la cima y coronó. Era el mejor, la gente lo aclamaba, todos lo aplaudían y admiraban, algo que, de hecho, a él le gustaba mucho y no lo ocultaba: los aplausos, los elogios, las exclamaciones de admiración.

Pero eso no era todo. Quería llegar a Estados Unidos para conquistar un título universal; no quería ser solo el hombre más fuerte de Europa. Quería ser el mejor fisicoculturista del mundo entero, sin rivales. Tras muchos años de disciplina y algunos tropiezos pronto conquistó también ese lugar anhelado. Sin saber bien inglés, apenas haciéndose entender a la brava, hizo su propio círculo de amigos y también capturó la atención de la gente; más aplausos, más elogios.

No hubo torneo que no ganara. Todo lo pudo. Por eso, un día decidió que no era suficiente. ¿Qué más había para él? En el deporte, ya nada más. A todas partes lo invitaban a hablar de sus logros deportivos; era permanente contertulio en programas de televisión y personaje de documentales. Ahí descubrió que el cine, la interpretación, el desempeñar un rol, lo fascinaban. Entonces se puso la meta de ser actor. De fisicoculturista a actor, ese era el siguiente salto.

Empezó a participar en películas de dudoso calibre y lo que parecía un fracaso pronto fue una oportunidad. Sin desfallecer, esperó el momento que quería y lo aprovechó. Con Conan, el bárbaro le llegó la fama. Después daría el salto con la saga de Terminator, que se volvió la película más taquillera y a él lo catapultó a la cima como el actor más famoso del mundo: más aplausos, más elogios.

A esas alturas, Arnold ya había contraído matrimonio con una integrante del clan Kennedy, nada más y nada más, la familia real norteamericana, como muchos la llamaron. Con su nombre en la meca del cine, por lo menos en popularidad, y ya con muchos millones en los bolsillos, era cuestión de tiempo que diera otro gran paso.

Como en un cuento de hazañas, Schwarzenegger pasó de fisicoculturista a actor y de actor a político. Aprovechó una oportunidad en California con la revocatoria del gobernador de la época y en 2003 se convirtió en el nuevo mandatario de ese estado. Los aplausos, los elogios, los convirtió en votos.

Sin saber nada de política, se rodeó de expertos y salió adelante. Fue innovador en inclusión y en temas ambientales. Mejoró la infraestructura del estado, adelantó políticas públicas de educación y deporte, apoyó políticas migratorias. Así, logró la reelección. Su mandato terminó en lo alto, con elogios de Barack Obama. No pudo ser presidente de Estados Unidos, porque la constitución lo prohíbe, por ser un inmigrante que además tardó mucho tiempo en obtener la nacionalidad. Pero sin duda lo hubiera logrado.

Todo lo que quiso, lo consiguió, a veces sin tantos escrúpulos; con mucho tesón y mucho pragmatismo.

Hoy, Arnold, de quien se acaba de publicar un documental sobre su vida, en Netflix, es considerado un estadista que lidera conferencias medioambientales en el mundo entero. De chico de pueblo a estadista. Vaya qué atrevimiento, vaya que gloria y honor. Nada es imposible, suele decir, cuando se tiene la posibilidad de visualizar las metas, de intuir lo que se quiere en la vida a largo plazo. Esa es su lección.