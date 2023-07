El infame sueldo de los congresistas

Infamante, ofensivo, vulgar, cínico, aberrante, abusivo, grotesco, desvergonzado, provocador, mafioso, corrupto, incorrecto e inmerecido. Sí, el salario de los congresistas es una afrenta en la cara de la dignidad del pueblo colombiano.

El ciudadano es el jefe de los congresistas: del pago de sus impuestos sale el dinero con el que se les paga a estos parásitos. Al parecer, en esto no se diferencian mucho los de derecha de los de izquierda, con contadas excepciones. Pareciera ser que el capitolio es un recinto diabólico que corrompe a los buenos y hace peores a los malos.

Con el incremento del 14,62% decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, o sea, un aumento de cinco millones y medio de pesos, el salario de los legisladores asciende desde el primero de agosto a la escandalosa cifra de más de 43 millones de pesos. Sin contar con un retroactivo de siete meses, a enero de 2023, equivalente a unos 38 millones de pesos. Esta no es sólo una decisión del mandatario actual ni de los anteriores: está consagrado en la ley y en la Constitución Política (Ley 644 de 2001 y Artículo 187 de la Constitución Nacional). La única manera de bajarles el salario a los ineptos y codiciosos parlamentarios colombianos es a través de una ley que deben aprobar ellos mismos. Los descarados dirán que nadie puede ser obligado a litigar en su contra o, como ya lo han dicho, “no podemos legislar en causa propia”. El chiste se cuenta solo.

A algunos les creímos que iban a trabajar arduamente para bajarse el sueldo. Estos congresistas se han excusado diciendo que no ha habido voluntad política por parte de sus colegas. Pues el país requiere, exige, que se señalen claramente los partidos y los nombres de los que han impedido este propósito loable y que, al contrario, han trabajado arduamente para seguirse enriqueciendo a costa de sus jefes, los ciudadanos. A estos bellacos hay que sancionarlos políticamente, de manera pública, y castigarlos en las urnas.

El salario mínimo de los colombianos es de $1.160.000, más el auxilio de transporte de $140.600, lo que significa que los honorables padres de la patria ganan cerca de 40 veces más que la gran mayoría de ciudadanos. Mucho más si se tiene en cuenta que millones de trabajadores devengan incluso menos del salario mínimo. Es decir, ganan y roban mucho más y trabajan mucho menos. Los casos de políticos corruptos y condenados por diversos delitos son pan amargo de cada día en este país.

El sueldo de los 294 congresistas, a razón de 43 millones de pesos por cabeza, nos va a costar al mes la friolera de $12.642.000.000 millones. El monto se multiplica anualmente a $151.704.000.000 millones. Lo que se podría hacer con toda esta plata en obras de desarrollo social, en aras de morigerar la pobreza extrema y con el fin de erradicar la muerte por hambre de millares de niños.

Ni qué hablar de las calidades éticas, morales, políticas y profesionales de nuestros honorables dirigentes. Además de la corrupción, en el capitolio pululan la mediocridad, la ignorancia, la incompetencia, la banalidad, el cinismo, la chabacanería, el oportunismo y la falta de principios. ¿Qué clase de leyes que organicen y regulen la vida de la ciudadanía pueden salir de ese horno crematorio de la inteligencia, la sindéresis, la decencia, la democracia y las buenas costumbres?

Muchos congresistas heredan las curules de familiares corruptos o de clanes políticos de dudosa procedencia y actuaciones sospechosas; otros falsifican títulos de bachilleres; otros plagian sus tesis de grado; otros están vinculados con el narcotráfico y/o la parapolítica. En fin, toda una fauna de lo más ilustre de la politiquería y el hampa criolla.

Para qué tener un Congreso de esta calaña. Para eso, y como los parlamentarios “no podemos legislar en causa propia”, mejor una Asamblea Nacional Constituyente que surja de las entrañas del pueblo y de verdad represente los más profundos anhelos de los colombianos. Entre éstos, por citar sólo uno, el de bajarle el sueldo a sus legisladores, siempre tan vulgares, cínicos, abusivos, grotescos, mafiosos, corruptos, incompetentes y mezquinos.

Otro mecanismo democrático podría ser el llamado a un referendo para que se le consulte al constituyente primario, entre otros temas, cuál debe ser el salario de los congresistas. La mitad de lo que van a devengar a partir del primero de agosto es más que suficiente para estos zánganos, si es que no sigue siendo demasiado. Cuenten con mi voto.

No me voy a tomar el trabajo de nuevo de hablar de las excepciones a la regla, que no hacen sino confirmarla. Ellos saben a quiénes me refiero: tanto los unos como los otros. Tampoco voy a caer en la insensatez y desatino lingüístico de hablar de ellos, ellas y elles; de los unos, las unas y los (les) unes, o de los otros, las otras y los (les) otres.