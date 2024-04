El lugar preferido para comprar libros

Las ferias del libro han logrado un espacio importante en las dinámicas de adquirir textos en Colombia, aunque las librerías y la calle siguen siendo los lugares preferidos para la compra.

La Cámara Colombiana del Libro publicó recientemente el estudio “Hábitos de lectura, asistencia a bibliotecas y compra de libros en Colombia 2023”, que revela que la librería sigue siendo el lugar con un 58 por ciento, la calle con un 32 por ciento y las ferias con un 25 por ciento.

En tiempos difíciles como los que pasamos, el mercado del usado es una alternativa y copa un 15 por ciento del mercado y en la dirección que los espacios que la tecnología nos indican, a pesar de la predilección que muchos tienen todavía por el papel, internet ha logrado captar un porcentaje también del 15 por ciento.

La Cámara Colombiana del Libro ha develado también que los colombianos compran libros en un 14 por ciento en supermercados y grandes superficies; un 5 por ciento en editoriales; un 4 por ciento en colegios y universidades y un 3 por ciento en fotocopiadoras.

El presidente de la Cámara Colombiana del Libro, Emiro Aristizábal, señala que eventos como la Feria del Libro ayudan a potenciar la lectura y se constituyen en el vehículo perfecto para acercar a nuevos públicos.

“El lugar en dónde se puede iniciar esa relación con la lectura”, resume el vocero de la industria editorial al hablar de la Filbo, aunque aclara que el tema no es exclusivo de las editoriales y los autores, sino que debe empezar en casa.

Y agrega que “a los niños que les lean en el jardín y el colegio seguro van a ser potenciales lectores “entendiendo que se debe enseñar no sólo a leer, sino a leer bien”.

Un evento editorial como el que se desarrolla cada año en Corferias permite también medir que el interés de los colombianos por la lectura es del orden del 72 por ciento, mientras que otro 28 por ciento no lo hace.

“Quienes afirmaron leer lo hacen 75 por ciento en libros, 34 por ciento en redes sociales y 38 por ciento en páginas web” y la zona del país que más lee libros es Antioquia y Eje Cafetero con un 88 por ciento, seguido del Centro Oriente con 78 por ciento y Bogotá con 77 por ciento.

Las razones de lectura siguen siendo mayoritariamente por placer con un 62 por ciento, por estudio con un 29 por ciento, por adquirir conocimiento y por aprender un 7 por ciento y con porcentajes menores por entretenimiento, distracción, por mantenerse informado, por hábito y costumbre y finalmente por interés y curiosidad.

El estudio revela, por otra parte, que un 45 por ciento de los colombianos consultados no lee por falta de tiempo, mientras que un 26 por ciento prefiere emplear su tiempo libre en otros entretenimientos y otro 26 por ciento aduce que no le interesa o no le gusta leer.

También se destaca que un 21 por ciento no lee por problemas visuales y un 11 por ciento lee con dificultad o casi no sabe leer.

El presidente de la Cámara Colombiana del Libro hace una aclaración en el sentido que “hay quienes saben leer, pero no pueden interpretar adecuadamente, no comprenden”.

Insiste en que muchos colombianos son analfabetas disfuncionales, lo que se ve reflejado en las pruebas de estado, en las que generalmente se perciben graves problemas de comprensión de lectura.

Que la Feria del Libro reúna más de 600 mil visitantes no es dato menor y es la demostración que eventos de esta naturaleza si fomentan el interés por la lectura.

Por ahora lo que deberían hacer las entidades culturales tanto públicas como privadas, es propender no solamente porque se lea más, sino por tener mejores lectores.

Mientras llega el día en que pueda hablarse de una lectura de calidad, por lo menos entusiasma que desde el 2017 hasta la fecha los estudios revelan que en los mayores de 18 años el hábito de lectura aumentó del 2,7 por ciento al 3,7.

Algo es algo en el intento de revertir esa dura estadística que indica que los colombianos no leemos.