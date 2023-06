Inteligentes coincidencias en torno a la IA

Cerebros superdotados gravitan alrededor del astro rey de la Inteligencia Artificial (IA). Inteligencias naturales superiores se devanan los sesos para dar con la piedra filosofal que dé cuenta de cuál va a ser el destino final o la transformación que la IA ejercerá sobre el bruto metal y mental del homo sapiens. En este nuevo engranaje de inteligencias, entre naturales y artificiales, se encuentra uno con verdaderas y estimulantes sorpresas.

Si nos hubiéramos puesto de acuerdo, no nos habrían quedado tan parecidas. Si hubiéramos acudido a la mefistofélica IA, no habrían salido a relucir los mismos referentes históricos y culturales. Si todo el mundo no estuviera hablando de este tema, no habríamos estado tan cerca en los tiempos de publicación.

Como no dejó de causarme asombro e impresión cuando la leí, quiero referirme a la similitud de mi columna sobre la IA con la del reconocido periodista y escritor Daniel Samper Pizano (¿o viceversa?). La mía fue publicada en esta sección de Opinión de RCN Radio el 15 de mayo de 2023. La de él tres semanas después, el 4 de junio de este mismo año, en la sección de Los Danieles de la revista digital Cambio.

Mi columna lleva por título “’Muera la inteligencia…’ (artificial)”. La de Samper Pizano, “¡MUERA LA INTELIGENCIA (A)!”.

El primer párrafo también es muy parecido. El mío dice:

“’¡Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte!’, gritó el oficial falangista José Millán-Astray el 12 de octubre de 1936 en el paraninfo de la Universidad de Salamanca. Comenzaba la brutal Guerra Civil Española. Los fascistas, dictadores y tiranos de todas las layas han despreciado siempre la inteligencia, las ideas, la creatividad, la crítica, la independencia, la libertad: la vida”.

Y el de Daniel:

“El 12 de octubre de 1936, en los albores de la guerra civil española, el general franquista José Millán Astray tuvo un enfrentamiento con el rector de la Universidad de Salamanca, don Miguel de Unamuno. A Astray le faltaban un ojo, un brazo y casi todo el cerebro. A Unamuno le sobraba valor. Según varios historiadores (otros lo niegan), el militar gritó en el paraninfo: ‘¡Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte!’”.

Una similitud más que evidente. Esto no quiere decir que esté insinuando que hubo un plagio, así algunos lo crean. Si bien las venturosas coincidencias son notables, no son suficientes para pensar que hubo copia. Lo que sí hubo fue una feliz coincidencia en cuanto al enfoque de las columnas y a la preocupante advertencia que hacemos acerca de lo que pueda pasar con la IA. Un periodista de la talla, el prestigio y la experiencia de él no se dedica a cazar por ahí columnas, textos o tesis para plagiar como cualquier ministro o congresista. A lo sumo lo que hubo fue una sincronía cósmica entre esas inteligencias superiores de las que hablaba. Lo que no puedo negar es que me complace enormemente que Samper Pizano esté de acuerdo conmigo en el planteamiento del problema, en el título del artículo y en el uso de ciertas analogías.

Por supuesto, el país lo conoce mucho más a él que a mí. Ya quisiera yo tener su fama y celebridad; aunque en realidad tal vez no. Sabemos de sus grandes virtudes y de sus enormes equivocaciones. Una de éstas, su fervor por el Independiente Santa Fe. Una de aquéllas, su pasión catalana por el Barcelona y Joan Manuel Serrat. Me niego a creer de manera rotunda que un hincha del glorioso Barça, el mejor equipo de fútbol de la historia, le copie la columna a un entusiasta correligionario suyo.

Más allá del enfoque que le dimos a la columna, coincidimos en muchas cosas. Daniel Samper Pizano es un combativo defensor del buen uso de la lengua española, además de ser miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua. José Luis García Ardila, para ubicarme desde la tercera persona como cierto presidente, es un escudero de la lengua de Cervantes y en su calidad de investigador del Departamento de Lexicografía del Instituto Caro y Cuervo trabajó en la culminación (cuatro últimos tomos) del Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, de don Rufino José Cuervo. Por esta magna y alucinante obra lexicográfica y filológica, el Caro y Cuervo obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. No voy a mencionar acá, por conocidos, los muchos y prestigiosos premios nacionales e internacionales que ha ganado él.

Coincidimos también en nuestra afición por la literatura, la cultura y la historia de España, como queda patente en las columnas. Y por el vallenato, especialmente el clásico. Y por el humor, mucho más refinado el de él. Y, por ende, por Les Luthiers y el humor inteligente. La inteligencia, artificial o natural, y el humor nos persiguen.

Más allá de conjeturas, exégesis, hermenéuticas, sospechas o dimes y diretes, me queda la satisfacción de que coincidimos –él conmigo o yo con él, o entre ambos- en las preocupaciones e incertidumbres que nos produce la tan mentada Inteligencia Artificial: sus supuestas múltiples posibilidades para el mejoramiento de la calidad de vida de millones de personas y sus latentes peligros para la supervivencia de la humanidad. También me honra la común inteligente -no artificial- certidumbre de que algunas enseñanzas y referencias de la historia y la cultura, española o universal, nos pueden dar luces sobre el presente o sobre lo que podría ser este apocalipsis tecnológico y humanitario. Ojalá tengamos la posibilidad de escribir muchas otras columnas y de coincidir en varias más antes de que el Frankenstein de la IA nos devore. Incluso, por qué no, podríamos escribir una a cinco manos: las cuatro nuestras y la todopoderosa y omnipresente mano satánica de la Inteligencia Artificial.

Eso sí, hay gente que me quiere tanto que opina que mi columna es mejor que la de él. Les agradezco de corazón, pero será un asunto que dilucidarán los lectores, si a bien lo tienen. No estoy tan seguro. Ahí les dejo las dos columnas. Ustedes dirán.

Columna de José Luis García Ardila publicada el 15 de mayo de 2023

Columna de Daniel Samper Pizano publicada el 4 de junio de 2023