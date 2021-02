Joven estuvo diez meses en coma y no tiene ni idea de la pandemia

Aunque ya mucho no nos sorprenda después de lo sucedido en el 2020, la historia de Joseph Flavill ha llamado la atención de todo el mundo pues, como si fuera una película, despertó de un coma de diez meses y no supo lo que pasó con la pandemia.

El 1 de marzo de 2020, justo tres semanas antes de que se declarara la cuarentena estricta en el Reino Unido, el joven de 19 años se encontraba dando un paseo por Burton upon Trent, Staffordshire, cuando fue arrollado por un automóvil .

Le puede interesar: Foto viral de Bernie Sanders pasó de los memes a convertirse en una piñata mexicana

El diagnóstico que recibió por el accidente no fue nada alentador: sufrió una lesión cerebral traumática y quedó en estado de coma durante 10 meses, reseña 'The Guardian'. Por fortuna, con el paso del tiempo el joven empezó a presentar mejoría y a responder a los tratamientos a los que ha sido sometido.

Sus familiares aún no sabe cómo decirle todo lo que ha pasado en estos meses, pues no quisieran que él entrara en shock al enterarse de que un virus que empezó en China ha cobrado millones de muertes en todo el mundo y ha cambiado la vida de la humanidad.

"Simplemente no sé por dónde empezar. Hace un año, si alguien me hubiera dicho lo que iba a suceder durante el último año, no lo hubiera creído. No tengo idea de cómo Joseph llegará a comprender lo que todos pasamos", comentó su tía Sally Flavill Smith a 'The Guardian'.

Lea también: Perrita conmueve al mundo con su rehabilitación para poder volver a caminar

Asimismo, sus familiares detallaron que Joseph se ha contagiado en dos ocasiones de coronavirus durante su recuperación, pero, por fortuna, en ambas lo ha superado sin problemas.

El Reino Unido ha sido uno de los países más golpeados con la pandemia, con más de 3'800.000 contagios y 106.000 muertes. Este año, por ejemplo, registró una nueva cepa que podría ser más contagiosa y, asimismo, más mortal.

Sin enterarse, Flavill, que se destacó por ser un joven sano y deportista, hace parte de las cifras de aquellas personas detectadas con Covid-19.