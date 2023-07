Kakfa, el breve

Una de las entradas más poderosa de cualquier novela acaso sea la de “La Metamorfosis”, de Franz Kafka, que relata el cambio abrupto de la naturaleza del hombre convertido en un animal despreciable.

“Cuando Gregorio Samsa se despertó una noche de un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto”, empieza relatando Kafka, para luego describir su caparazón, su vientre y cabeza y luego terminar hablando de “sus muchas patas, ridículamente pequeñas”.

La transformación, como es el título original de la obra del fenomenal escritor checo, habla de la deshumanización de los seres humanos y su indefensión ante los retos que la vida nos impone de manera insospechada.

Claro que “La Metamorfosis”, “El Proceso”, “El Castillo” o “La Condena” son los más grandes legados literarios de este escritor, de quien se acaban de conmemorar 140 años de su nacimiento en Praga el 3 de julio de 1883 y 99 años de su muerte a causa de una tuberculosis, un 3 de junio de 1924.

Pero hoy abordaremos un filón inadvertido de este fenómeno de la literatura que son sus relatos breves y minicuentos, que en su momento también exploraron otros formidables novelistas como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Jorge Luis Borges.

Dentro de ese concepto de lo corto y contundente, sencillo y directo hay varios textos que demuestran ese carácter especial de los textos construidos en una sola línea.

“Una jaula salió en busca de un pájaro”, es uno de esos textos escrito dentro de la concepción de un aforismo que Kafka definía como “esquirlas de meteoritos caídos en regiones desérticas”.

Un pequeño texto que habla de calidez y de esa eterna búsqueda de la seguridad o de la pretendida seguridad que es posible hallar en una jaula.

“A las ratas las ahuyento con el gato, pero ¿Qué ahuyenta al gato?”, se pregunta Kafka, quien define esa mirada ácida, directa y comprensiva del momento que vivió diciendo que es “un ojo que simplifica hasta la desolación total”.

Así como en La Metamorfosis el protagonista se convierte en un “monstruoso insecto”, en el relato corto titulado “Una pequeña fábula” el gato y el ratón son una analogía poderosa de la incertidumbre y los retos que la vida nos impone.

“¡Ay! dijo el ratón ¡el mundo se está haciendo más chiquito cada día! Al principio era tan grande que yo tenía miedo, corría y corría, y me alegraba cuando al fin veía paredes a lo lejos a diestra y siniestra. Pero esas largas paredes se han achicado tanto que ya estoy en la última cámara, y ahí en la esquina está la trampa a la cual debo caer. Solamente tienen que cambiar tu dirección, dijo el gato, y se lo comió”.

Como suele pasar en la naturaleza de los seres humanos, el problema no estaba en la trampa, en el artefacto metálico, sino en la mala actitud de quien te aconseja e induce temerariamente al abismo.

Esa conjunción entre realismo y fantasía concebida por Kafka está contenida por igual en sus grandes novelas, como en sus relatos más cortos titulados “Un mensaje imperial”, “El zopilote”, “El paseo repentino” o “La partida”.

“Ordené que trajeran mi caballo del establo. El sirviente no entendió mis órdenes. Así que fuí al establo yo mismo, le puse silla a mi caballo, y lo monté. A la distancia escuché el sonido de una trompeta, y le pregunté al sirviente qué significaba. Él no sabía nada, y escuchó nada. En el portal me detuvo y preguntó: "¿A dónde va el patrón?" "No lo sé", le dije, "simplemente fuera de aquí, simplemente fuera de aquí. Fuera de aquí, nada más, es la única manera en que puedo alcanzar mi meta". "¿Así que usted conoce su meta?", preguntó. "Sí", repliqué, "te lo acabo de decir. Fuera de aquí, esa es mi meta".

Un Kafka breve y directo con analogías y referencias de la naturaleza del hombre y que usa insectos, pájaros, zopilotes, caballo del establo, ratas y gatos, para auscultar esa doble condición de lo animal y humano de los pobres seres humanos.