La lengua es la patria

Reconocidas figuras de la filología, la lingüística, la gramática, la literatura y la política están detrás o en la base de la creación en 1871 de la Academia Colombiana de la Lengua (ACL), la primera de su género en las Américas. Figuras como las de Rufino José Cuervo, Miguel Antonio Caro, José María Vergara y Vergara y Ezequiel Uricoechea se destacan entre otros de los notables emprendedores de la lengua, como diríamos hoy.

Cual declaración de principios y voluntades, “limpia, fija y da esplendor” es el lema primigenio de la Real Academia Española (RAE), fundada en 1713, a la que está adscrita la Academia colombiana. Nada más noble que tratar de organizar, estudiar y entender el polisémico, heteróclito y multiforme lenguaje natural. Mejor aún, si se trata de una lengua tan bella, compleja y llena de matices y desinencias como la española.

Más que un ser social, el hombre (en su sentido genérico y gramatical incluye a la mujer, por si acaso) es un ser de lenguaje, un ser lingüístico. Con perdón de Descartes, hablo, escribo o me comunico -incluso conmigo mismo-, luego existo. El cartesiano “cogito ergo sum” –pienso, luego existo- sólo es posible pensarlo, reflexionarlo, comprenderlo y comunicarlo gracias al lenguaje.

Regresé este año a la sede de la Academia de la Lengua, ese palacete republicano ubicado en el centro de Bogotá, con motivo de la posesión como miembro correspondiente del escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, autor de “El ruido de las cosas al caer” y “Volver la vista atrás”, entre muchas otras obras. La reciente inclusión de Vásquez en la nómina de la Academia se suma a la del año pasado de su coetáneo Juan Esteban Constaín, otro joven novelista. “Unos niños”, como dice Daniel Samper Pizano, avezado miembro de número y principal auspiciador de esta renovación. “Unos niños” que refrescarán las ideas de la ACL y le bajarán el promedio de edad para afrontar estos nuevos tiempos, a veces turbulentos, del uso del español. Sin que esto implique, de ninguna manera, bajarle el rigor científico a las decisiones futuras que tome la corporación en torno al devenir diacrónico y sincrónico de un idioma desafiado por extranjerismos, nuevas tecnologías, redes sociales, esnobismos, feminismos radicales, falta de sindéresis, precaria competencia lingüístico-comunicativa de las nuevas generaciones y desinterés y ligereza de los jóvenes y los viejos hablantes. Los retos son enormes por lograr ese deseable equilibrio en la evolución de la lengua entre la tradición y la innovación, entre "Don Quijote" y Twitter (X), entre la añeja historia que empezó a escribirse hace 15 siglos en el monasterio de San Millán de la Cogolla, en la región vinícola de La Rioja, y los contemporáneos cantos de sirena de lo disruptivo.

Dialéctica dicotomía que vislumbró Vásquez con humildad, sapiencia y expectativa en su discurso de posesión, titulado “Las batallas de la lengua”:

“Por razones que un día espero entender, en los últimos tiempos han decidido ustedes admitir en esta institución a un puñado de novelistas. Espero que no se arrepientan, aunque sé muy bien que la responsabilidad de estar a la altura de este nombramiento nos corresponde a nosotros. Pero hoy quiero decirles que, más allá de nuestras dudosas cualificaciones, creo que este riesgo que toman ustedes es de muchas formas un acierto profundo. Digo que se trata de un riesgo porque la ficción, igual que la poesía y la dramaturgia, ha vivido siempre en tensión profunda con la lengua que la hace posible: las artes literarias violentan su lengua, la irrespetan, la transforman, la obligan a llegar a lugares imprevistos, rompen sus reglas e inventan unas nuevas”.

Tras una brillante disertación sobre el advenimiento de la novela, de la novela moderna si se quiere, que se produce a caballo entre “El Lazarillo de Tormes” (1554), de autor anónimo –él menciona apócrifo-, y “Don Quijote” (1605 y 1615), de Miguel de Cervantes, el nuevo miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua concluye su erudito discurso en el solemne paraninfo Félix Restrepo a guisa de reflexión ética, estética, moral, literaria, lingüística e histórica:

“Pero acaso este misterio, el silencio novelístico de la lengua que inventó la novela, pueda explicarse de otras formas. A los poderes de aquel reino español, indistinguible de la Iglesia católica, debió de parecerles por lo menos preocupante un libro como el Quijote, así como la posibilidad de que vinieran otros libros parecidos después. Y no porque el Quijote presentara el retrato de una España de tres religiones, ni porque en una escena quemaran libros el cura y el barbero, en alusión burlona y crítica a los caprichos pirómanos de la Inquisición, ni porque en alguna frase se deslizara una visión reformista y aun luterana; sino porque la historia de don Quijote y Sancho, tal como la cuenta Cervantes, propone una forma de hablar del mundo contradictoria y paradójica, alérgica a las verdades absolutas y a los valores sagrados. En otra parte he recordado que Fray Hernando de Talavera, confesor de la Reina Isabel (que ni siquiera era amigo de la Inquisición), tenía para los católicos un consejo especial: cuidarse del ‘pecado de ironía’. Y justamente eso, una ética de la ironía, es lo que nos propone el Quijote, llevando a lugares inesperados las conquistas enormes que ya había conseguido el Lazarillo. Una ética de la ironía, digo: una presentación de lo humano donde se desconfía de las certezas y se abren los brazos a la profunda ambigüedad de la experiencia. Se trata de una verdadera revolución que es estética, pero también moral, y después de la cual, mucho me temo, no hemos vuelto a ser los mismos. Ni en nuestra lengua, ni en cualquier otra. Y eso es, para mí, motivo de celebración. En cualquier otra lengua, pero sobre todo en español”.

Siempre es grato y placentero ir a la Academia. Mucho más con discursos como éste de Juan Gabriel Vásquez. También para encontrarme con académicos y amigos como su director, Eduardo Durán Gómez, y el maestro Edilberto Cruz Espejo. Me siento cercano a la academia, a la lengua y a la Academia de la Lengua, entre otras, por mi participación como investigador del Departamento de Lexicografía del Instituto Caro y Cuervo en esa magna obra filológica, gramatical, etimológica, lingüística, lexicográfica, histórica y de autoridades que es el “Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana”. El visionario ideólogo de esta colosal y quijotesca obra o novela de palabras, como la definió García Márquez, fue don Rufino José Cuervo, uno de los más grandes sabios y filólogos en la historia de la lengua española y justamente uno de los fundadores de la institución.

La ACL ha sido cimiento esencial en la construcción y preservación de la identidad lingüística colombiana. Desde finales del siglo pasado y principios de éste han confluido en ella algunos reconocidos académicos y maestros que fueron compañeros, amigos, tutores, directores o jefes míos en el Instituto Caro y Cuervo y en el Diccionario de Cuervo. Huelga recordar, entre otros, a los investigadores y estudiosos de la lengua Jaime Bernal Leongómez (QEPD); Edilberto Cruz Espejo, director científico del Diccionario Cuervo; Juan Carlos Vergara Silva, quien fuera director de la Academia, y César Armando Navarrete Valbuena, actual subdirector de la corporación dirigida con lujo de detalles por un santandereano, mi paisano Eduardo Durán Gómez.

En estos espacios de la Academia Colombiana de la Lengua llenos de palabras, llenos de arcaísmos y neologismos, de coloquialismos y cultismos, llenos de la poesía y musicalidad propia del idioma, hago más vívido el lema aquel que acompaña a instituciones como ésta y que debería ser asimilado como consigna vital por escritores y periodistas, por el conjunto de los hablantes, por todos nosotros: La lengua es la patria.