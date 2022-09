La reina Isabel: “God save the Queen”

My Queen Elizabeth died more years ago than the days that have passed since the death of the United Kingdom's long-lived monarch. However…

Estaba en Europa cuando murió la reina Isabel II. Los medios ingleses y europeos le dieron un permanente, sistemático e inusitado despliegue a la infausta noticia. Nunca había visto juntos a tantos periodistas, presentadores de noticieros, conductores de programas, locutores y corresponsales tan tristes como los de la BBC de Londres. Algunos españoles y de otros países también. Ojos vidriosos, llorosos, semblantes pálidos, miradas perdidas, gestos compungidos y lamentaciones eran el denominador común de todos ellos. Parecía la noticia de la siempre tenebrosa guerra o de algún desastre natural de trágicas consecuencias. A este coro plañidero se sumó una parte apreciable de ciudadanos británicos, especialmente ingleses, que expresaban su tristeza por el deceso de su majestad. Era como si se les hubiera muerto su señora madre.

El reinado de Isabel II duró más tiempo que la vida de Isabelita, mi madre. Seguramente ella, que era todo corazón, alegría y amor, además de monárquica, también se habría entristecido con la muerte de su tocaya. Cuántos años no le faltaron para seguir iluminando al mundo con su simpatía, compasión y generosidad. Los tiempos de la vida, del destino o de Dios son inescrutables y casi nunca se corresponden con los que uno se imagina o quiere. También los de las reinas y los reyes. Muchos no dan o no damos un penique -no digo siquiera una libra esterlina- por el futuro del rey Carlos III, de tan sólo 73 años, y de la monarquía británica. Algunos no lo bajan de pelmazo, pusilánime y anodino. Ya veremos, si alcanzamos a ver, qué pasa con él y la corona.

La soberana sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial –antes de su reinado de 70 años, el más largo de la historia británica- y otras guerras, incluyendo la Guerra Fría; a 15 primeros ministros; a siete papas; a varias crisis económicas; a dramas y escándalos de algunos miembros de la familia real; a las infidelidades y metidas de pata de su marido, el duque de Edimburgo; a la muerte de la princesa Diana; a la caída de la Unión Soviética y el Muro de Berlín; a la llegada del hombre a la Luna; al asesinato del presidente Kennedy; al atentado de la Torres Gemelas; al cambio de siglo y milenio; al cambio climático; a internet y las redes sociales; al Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea). Claro que no debe extrañar a nadie. La aún más longeva reina madre, Isabel Bowes-Lyon, vivió 101 años, según los maledicentes conservada en ginebra. Su longevidad, la de la reina madre, se le atribuye también a que Isabel, además de la ginebra, incluía en su dieta diaria un Dubonnet de aperitivo, vino en el almuerzo, un martini antes de cenar y de remate champán Veuve Clicquot para cerrar con broche o licor de oro el día. Así cualquiera. Lo intentaré, pero no puedo prometer nada. Me temo que la reina Isabel II no tomó todas las precauciones debidas o bebidas como su señora madre. De lo contrario, habría pasado de la centuria, aunque estuvo a punto.

Hace apenas año y medio, en abril de 2021, había muerto Felipe de Mountbatten, duque de Edimburgo y príncipe consorte de la reina Isabel II, a la edad de 99 años. El marido durante más de 70 años de la soberana, el príncipe Felipe, falleció dos meses antes de cumplir el siglo. Definitivamente, la corona británica vuelve muy longevos a sus miembros. A su vez, sabemos que muchas veces cuando muere uno de los cónyuges de un matrimonio extenso en el tiempo, el otro lo sigue pronto a esa instancia definitiva. Parece que éste fue uno de esos casos.

Las monarquías están en entredicho en la contemporaneidad de este siglo XXI. Muchos consideran que son una institución anacrónica, antidemocrática y obsoleta. Fuera de lugar en un mundo en el que imperan la democracia y la república. Además, existen serios cuestionamientos acerca del estratosférico presupuesto que manejan a costa del bolsillo de los ciudadanos. Ni siquiera se ve hoy en día el sentido, la necesidad y la utilidad de esta institución antediluviana.

Despedida con honores esta semana, Isabel II, ícono de un largo capítulo de la historia británica y mundial, descansa en su última morada en el Castillo de Windsor. El féretro de la soberana reposa en la cripta junto a una extensa lista de reyes británicos y de miembros de su familia, incluido el príncipe Felipe. Más de 70 años juntos en vida y una eternidad que les aguarda de vecinos.

Así como llegó al trono en 1952, cuando apenas contaba 25 años, en un Reino Unido y una Europa sumidos en la posguerra mundial, se marchó a sus 96, 70 años después, en el 2022 de la pospandemia y el Brexit. La muerte de la reina, que parecía inmortal, conmocionó a su país y al mundo. El planeta entero y hasta algunos muertos como Beethoven, Mendelssohn y Chopin salieron a despedirla al compás de sus conmovedoras y trascendentales marchas fúnebres.

God save the Queen, my only Queen Elizabeth. And also, why not, to the Queen Elizabeth II of England.