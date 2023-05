La risa, remedio infalible: con Robert De Niro

Hacía mucho tiempo no me reía tanto en la oscuridad. En este caso, en la sugestiva penumbra de una sala de cine. Una sala y una sola carcajada repetida de forma hilarante durante toda la función. En efecto, me morí de la risa, nos morimos de la risa en la película “Mi papá es un peligro” (“About My Father”), protagonizada por el legendario actor Robert De Niro.

Película muy divertida que se inscribe en el marco de una típica comedia estadounidense. Reúne los estereotipos propios de la tradicional comedia gringa, romántica y de situaciones. No obstante, sobresale por los chispazos oportunos de humor negro que salpican de principio a fin el filme y por la crítica y burla implícitas a problemas sociales como el clasismo, el racismo y el choque multicultural. En este contexto, no faltan los clichés sobre comunidades de inmigrantes como los italianos, que se van diluyendo jocosamente en el desarrollo de la historia.

Hay escritores, futbolistas, cantantes y artistas a los que hay que ver siempre por su talento peculiar e inagotable. Así mismo, actores como Robert De Niro, uno de los históricos de Hollywood. Son artistas que no saben estar mal.

Por supuesto, algo va del De Niro de “Taxi Driver”, “El Padrino” (Premio Óscar al Mejor Actor) y el “Toro salvaje” (Premio Óscar al Mejor Actor) al Salvo de “Mi papá es un peligro”. Así como algo va del García Márquez de “Cien años de soledad” al de “Memorias de mis putas tristes”. Así como algo va del Messi del glorioso Barcelona del 2008-2012 al actual del PSG. Pero todos tienen un denominador común: siempre lo hacen bien, con mayor o menor brillantez, pero siempre bien.

Dirigida por la guionista, cineasta y escritora Laura Terruso (“My Name is Doris”), la comedia es protagonizada, además de De Niro, por el actor y comediante Sebastian Maniscalco (“Green Book”, “The Irishman”). Tal vez no pase a la historia como una de las cintas más importantes y trascendentales, pero seguro pasará a la historia personal de quienes la vean como una de las más chistosas.

Medio en broma y medio en serio suelo decir a mis compañeros y amigos que “pago porque me hagan reír”. Pues sin pensarlo mucho, paga, vale la pena ir a pasar un rato amable, de grato esparcimiento, de genuina y espontánea carcajada. Con esto es suficiente. Cada obra en su género, en su estilo, en su finalidad y en su contexto. Como la famosa sección de la revista “Reader's Digest”: “La risa, remedio infalible”.

En la tauromaquia dicen que el mejor aficionado es aquel al que le caben más toros y toreros en la cabeza. Lo mismo pasa en la literatura con los diferentes autores, obras y géneros. De igual modo en el séptimo arte: el mejor cinéfilo es al que le caben más películas, directores, guionistas y actores en la cabeza.

La historia gira en torno de Sebastián, quien finalmente tiene que llevar a su padre, Salvo, un caracterizado inmigrante italiano, a pasar el fin de semana del 4 de julio con la extravagante y millonaria familia de su novia, a quien va a pedir en matrimonio. Un cortocircuito cultural, familiar y social en el que ocurre todo lo que Sebastián temía que podía ocurrir.

El guion de este entrañable sainete, que trata de las relaciones padre-hijo, del amor y los conflictos familiares y de la vida multicultural, fue coescrito por Austen Earl y el mismo Maniscalco. Estas situaciones universales en las que el público se ve reflejado también son interpretadas por los actores David Rashe (“Succession”, “Men in Black III”), Leslie Bibb (“Iron Man”, “Law Abiging Citizen”), Kim Cattral (“Sex and the City”), Anders Holm (“Workaholic”) y Brett Dier (“Jane the Virgin”). La música es de Stephanie Economou, la fotografía de Rogiers Sttofers, la edición de Stoff D. Hanson y el diseño de producción de Javiera Varas.

El 1 de junio es el estreno en cines de Colombia. Se puede disfrutar con una tradicionalmente saludable y saladita crispeta, en perfecto maridaje con una refrescante gaseosa fría con hielo. O con una italianísima pizza siciliana. En su defecto, con una “pasta di pavone”. Yo sé por qué se los digo.

Quizás por lo divertidamente ligera de esta película y de esta columna, algunos dirán que esperaban más. Yo digo que no esperaba menos de Robert De Niro y de “Mi papá es un peligro”.