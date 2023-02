Los tiempos de la vida

Además de “homo sapiens”, somos una especie de “homo habitus”. Nuestra vida está llena de ciclos o rutinas que se repiten inexorablemente. Casi sin querer, costumbres, prácticas, espectáculos y gustos en los que reincidimos una y otra vez: o todos los días, o todos los meses o todos los años. O cada cuatro años como el Mundial de Fútbol, o los Juegos Olímpicos o las elecciones de Colombia. Casi que nuestra vida podría medirse por las cosas que experimentamos durante la realización de estos eventos.

Más allá de los imprescindibles hábitos de aseo o de las psicopatologías de la vida cotidiana a las que se refería Freud, quiero concentrarme en algunos de los eventos culturales, simbólicos y deportivos que atraviesan, enriquecen o distraen nuestra existencia. Por ejemplo, acabamos de disfrutar o padecer la Copa Mundo de Catar, así como lo habíamos hecho antes con las de Rusia, Brasil, Sudáfrica, Alemania, etc., etc., etc. Ya tuvimos la temporada taurina colombiana, a pesar de los pesares, y el Festival Internacional de Música de Cartagena, lo mismo que el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, y el Hay Festival de Cartagena. Ahora estamos en los tiempos del Super Bowl, uno de los acontecimientos deportivos y publicitarios más ostentosos del mundo, y los Premios Oscar, cuyos nominados se dieron a conocer en estos días, al igual que en el Día sin carro y los carnavales de Barranquilla y Río de Janeiro.

Casi todos me interesan, me llaman la atención, me seducen, muchas veces por razones profesionales y otras porque sencillamente me cautivan su realización y puesta en escena. Me imagino que comparto este interés con otra gente en el mundo. Todos dejan alguna huella en nuestra sensibilidad o impactan nuestras emociones, positiva o negativamente. El Mundial de Fútbol de Estados Unidos, durante el cual y por el cual se produjo el asesinato de Andrés Escobar, dejó una honda herida en la sensibilidad de los colombianos y en el deporte orbital. Su dolorosa y absurda muerte la grité desde mi desolada alma con muchísima más fuerza que los goles de la selección, pocos por cierto. Mis vecinos de Chapinero en ese entonces fueron testigos. Era el colmo de la crueldad a la que había llegado la barbarie en el país.

Pareciera que la vida y los años se disuelven por los entresijos de estos eventos, de los que, de algún modo, queremos ser protagonistas, así sea a través de conversaciones, cubrimientos, pronósticos o críticas. Lo mismo está pasando y pasará este año con la Liga de Campeones; con la temporada del béisbol de las Grandes Ligas; con las ligas de fútbol de Inglaterra, España o Colombia; con el Tour de Francia y los ciclistas colombianos; con la magnífica y gratificante programación cultural del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la consiguiente realización del Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá; con la Semana Santa; con la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo); con la Metopera de Nueva York, o con los Premios Nobel, particularmente de Literatura y Paz, entre muchos otros.

Y así, a lo lejos, desde la barrera, entre libros, partidos, conciertos, torneos, películas, goles, corridas y carreras; entre derrotas y triunfos, frivolidades y trascendencias, Eros y Tánatos, se nos va yendo la existencia y se nos van agotando los sueños. Como en un partido de fútbol o en una partida de ajedrez que podemos perder por tiempo, por obra del tiempo, por la falta de tiempo.