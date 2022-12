Mis 10 libros del año 2022

Desde hace muchos años, por estos días de diciembre, suelo compartir con lectores y oyentes mi lista de libros preferidos, aquellos que por diversas razones captaron mi atención y mi entusiasmo. Como lo he dicho varias veces, soy en esencia un lector, apasionado y diletante, un poco ecléctico, a veces fanático. Mi vocación dominante es la de leer, de todo y a toda hora.

También suelo aclarar hasta el cansancio que no se trata de una presuntuosa lista de "los mejores libros del año", como muchos hacen, a veces sin haber leído lo suficiente, solo por ganar amigos o complacer audiencias.

Lo que yo hago es una modesta referencia de lo que leí y me gustó. Y no significa que sean libros que se publicaron este año: también hay libros viejos y libros releídos. No es difícil deducir, en consecuencia, que el orden de la lista no significa nada. Es algo arbitrario para darle un sentido lineal a la propuesta, nada más.

Puede leer: Diatriba de amor contra el Mundial de Fútbol: Catar(sis)

Sin más, estos son mis libros destacados del año 2022:

1.-Esperando el diluvio, de Dolores Redondo

Ha sido un magnífico descubrimiento. Dolores tiene la maestría de quien conoce su oficio de punta a punta y se dedica a ello apasionadamente. Es una historia policíaca e intimista que relata la persecución implacable de un detective a un asesino en serie, en medio de una trama reflexiva sobre la muerte, el dolor, la música, los olores de las calles de Bilbao y el destino. Sus casi 600 páginas se leen de un solo tirón.

2.-Extradición: de Ledher y los Rodríguez a Otoniel

Escrito por la gran periodista María Elvira Samper, es uno de los trabajos periodísticos más serios sobre este mecanismo de cooperación internacional y la manera como ha sido utilizado por los gobiernos colombianos, dependiendo de las circunstancias y de los intereses del momento. Es también un documento histórico de consulta obligatoria para quienes quieren conocer en detalle la historia de la extradición y sus principales protagonistas.

3.-Liderazgo, de sir Alex Fergusson

En una conversación con sir Michael Moritz, periodista y empresario, el legendario técnico de fútbol, ganador de lo posible y lo imposible con el Manchester United, devela los secretos de su enorme y temido liderazgo, que lo llevó a la obtención de los máximos galardones durante más de veintiséis años como mánager de ese equipo inglés. El mérito que le atribuyo a este libro es que cuenta todas sus experiencias con nombres propios y si echar vainazos: habla bien y mal de quien se le antoja y reitera que solo hay dos jugadores fuera de serie: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. De ahí para abajo, el resto.

También lea: 2022, año de las series

4.-Infocracia, de Byung-Chul Han

Este filósofo coreano residente en Alemania muestra con la contundencia y brevedad que le caracterizan que estamos viviendo en un nuevo régimen, el de información, una suerte de dictadura que gobierna nuestras vidas. No en vano sentencia: El régimen de la información es una nueva forma de gobierno. Creo que es necesario leer este texto para entender el mundo de hoy.

5.-El matarife, de Sándor Marai

Es la ópera prima del gran escritor húngaro. Un relato escalofriante, que a veces parece una crónica, y que desarrolla la historia de un joven en busca de su vocación: alguien para quien degollar una res es lo mismo que matar al enemigo en la guerra. Al entrar a trabajar en un matadero, afila su espada y su criterio, la vida y la muerte no tienen demasiada importancia.

6.-Una historia política de Colombia, de Álvaro Tirado Mejía

El destacado historiador colombiano, cuenta en ensayos breves cómo se dio la creación del bipartidismo en nuestro país, las tensiones y los conflictos, la difícil tarea de sentar los cimientos del Estado y los liderazgos más destacados durante los siglos XIX y XX. Nos ayuda a comprender lo que tenemos hoy como bases de nuestra democracia.

Le puede interesar: Otras emociones mundiales

7.-El mito del rey filósofo, de Danilo Cruz Vélez

El maestro Cruz, autor de este clásico, logra reunir tres figuras cimeras del pensamiento -Platón, Marx y Heidegger- a través de un solo hilo conductor: su relación con el Estado, sus obstáculos y contradicciones. Quizás la más llamativa y la más morbosa para muchos lectores tiene que ver con Heidegger y el nazismo, con un sorprendente final en el que el autor entrega argumentos sobre si lo que hubo allí fue una simple "caída" o una verdadera simpatía...

8.-La amante del populismo, de Marcos Aguinis

Con un formato interesante de entrevista inventada, el autor argentino conversa con Margherita Sarfatti, quien fuera durante casi veinte años una de las amantes preferidas de Mussolini, el dictador italiano creador del fascismo. Precisamente, este libro aclara las dudas sobre origen de este régimen político, cómo influyó la infancia miserable en la transformación del sátrapa y cómo sirvió de modelo a los anhelos delirantes de Adolf Hitler.

9.-El último imperio, de Serghii Plokhy

Narra con prolija destreza los últimos días de la Unión Soviética. Ahora que volvió la guerra por cuenta del supuesto cobro de cuentas que el presidente ruso Vladimir Putin le quiso pasar a Ucrania, este libro ayuda a entender, treinta años después, las raíces de ese conflicto. La turbulenta relación entre Boris Yeltsin y Michail Gorbachov fue clave para lo que pasó después, el ascenso de Putin y la confrontación de ahora.

También lea: La Polonesa en Cartagena

10.-Librovejero, de Álvaro Castillo Granada

Un breve ensayo de este librero y escritor, nos muestra y resalta la pasión por los libros, por los libros viejos, los libros usados, que son la razón de ser de los amantes de los libros. El autor también cuenta cómo se hizo librero, algo que muchos hemos querido en nuestras vidas.

Por supuesto que leí muchos libros más. Pero el espacio no alcanza para ampliar la lista.