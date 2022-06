"Solo el amor salva de la muerte"

Así como en “El Elogio de la Ceguera” de pronto la gente empieza a quedarse ciega, en “Las intermitencias de la muerte” llega un día en que nadie muere.

El fallecido José Saramago plantea en la primera novela el dilema que supone la pérdida de la moralidad y esa especie de deshumanización de los protagonistas.

Todo empieza de una manera insospechada mientras los autos se detienen en un semáforo y, de la nada, un vehículo queda detenido y los conductores de los otros carros atascados intentan empujarlo, ajenos a la tragedia que empieza.

“El hombre que está dentro vuelve hacia ellos la cabeza, hacia un lado, hacia el otro, se ve que grita algo, por los movimientos de la boca se nota que repite una palabra, una no, dos, así es realmente, como sabremos cuando alguien, al fin, logre abrir una puerta, Estoy ciego”, escribe Saramago para plantear este dilema de la naturaleza del hombre.

Se acaba de conmemorar un aniversario más de la muerte del escritor portugués ganador del Premio Nóbel de Literatura en 1988 y esa circunstancia es un pretexto para hablar de algunas de las líneas de pensamiento que lo hicieron tan vigoroso y único.

Un 18 de junio en el año 2010 Saramago cayó a ese abismo insondable llamado muerte, ese último acto de la vida que es inevitable y que había abordado en varios escritos.

Saramago había escrito sobre la naturaleza de la muerte y defendiendo implícitamente su existencia, cuando aseguraba que “la ausencia de la muerte es el caos, es lo peor que le puede ocurrir a la especie humana, a una sociedad".

Luego de presentar su Novela las Intermitencias de la Muerte, Saramago dijo en una entrevista concedida al periódico “El Mundo” de España en octubre del 2005, que “nuestra única defensa contra la muerte, es el amor”.

Hoy que se recuerda su fallecimiento, recordamos que su novela empezaba con una frase poderosa y desconcertante para muchos: “Al día siguiente no murió nadie”.

“El Mundo” recuerda que eso exactamente es lo que ocurre en la novela: “De la noche a la mañana, los habitantes de un país sin nombre dejan de morir y consiguen la ansiada inmortalidad, aunque, eso sí, quien estuviera muy grave o a punto de morir, se queda igual porque su salud no mejora”.

Podría decirse que en la realidad anodina Saramago no consiguió la inmortalidad de los hombres de “Las Intermitencias de la muerte”, pero sí de esa manera singular como lo hacen los escritores o los creadores potentes como Saramago y es que lo recuerden por siempre.

Pero lo que en principio era una excelente noticia, se convierte en un gran problema porque las funerarias no tienen a quien enterrar y los dogmas de la iglesia católica entran en crisis" porque sin muerte no hay resurrección, y sin resurrección no hay iglesia", según escribe.

Y si en el libro de Saramago la ausencia de la muerte es el caos absoluto, el desconcierto regresa cuando la muerte decide reanudar su actividad de una forma sorprendente: “Envía cartas a quienes van a morir y les comunica que tienen un plazo de siete días para prepararse”.

Hoy mientras recordamos que hace 12 años murió Saramago, es necesario recordar otros de sus textos, como la “Viuda y Tierra de Pecado” publicadas en 1947, pasando por “El Evangelio según Jesucristo”, “Todos los nombres” y “Caín”.

En su libro “Viaje a Portugal”, Saramago le da una mirada al paisaje, la gente y la cultura portuguesa, en un esfuerzo para que se entienda “el auténtico rostro de una tierra inagotable”, como se lee en la presentación.

Saramago refleja la angustia por la falta de libertad y las barreras impuestas a los hombres, cuando dibuja la imagen de los peces que se mueven sin restricciones entre los países, dibujando esa sensación de libertad de quien va a España y Portugal sin visa y sin fronteras, sin tener en cuentas las diferencias ideológicas y políticas que en su momento tuvieron estos dos países europeos.

“Venid acá, peces, vosotros, los de la margen derecha, que estáis en el Douro, y vosotros, los de la margen izquierda, que estáis en el Duero, venid acá todos y decidme cuál es la lengua en que habláis cuando ahí abajo cruzáis las acuáticas aduanas, y si también ahí tenéis pasaportes y sellos para entrar y salir”, escribe Saramago en el capítulo que titula como “El sermón de los peces”.

En el “Ensayo sobre la lucidez”, Saramago habla de remordimientos de conciencia y en una frase resume la naturaleza de los pobres seres humanos: “Pero la carga es pesada, nada menos que una bolsa de plástico abarrotada de palabras, más fácil sería llevar el mundo a las espaldas.”

Recordamos ahora a José Saramago, quien en el 2009 había ofrecido una entrevista a la BBC de Londres para hablar sobre su blog y había confesado descarnadamente “me pueden quedar tres o cuatro años de vida, o quizás menos”.

Fueron mucho menos efectivamente y podría decirse que en su caso, como en el de todos los seres humanos, el amor fue apenas un bálsamo para el espíritu.