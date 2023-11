Vuelve el ritual de los mensajes

La firma de un acuerdo de Paz con las Farc supuso un alto en el camino de un delito que como el secuestro, hiere la dignidad de las personas, es infame y causa traumas psicológicos a las víctimas y a sus familias.

Sin embargo, las cifras de secuestro en Colombia se han aumentado en un 67 por ciento en Colombia y oficialmente se ha mencionado que en lo corrido del año 2023 se han registrado algo más de 287 casos, frente a 131 casos registrados durante el año pasado.

Una de las regiones más afectadas es el departamento de Norte de Santander, en dónde al menos 15 casos se han registrado en lo corrido del año y también ha habido una incidencia muy alta de este delito en los departamentos de Arauca, Cauca, Cesar, Guajira y Nariño.

El Catatumbo es una zona martirizada por todos los fenómenos delincuenciales y es allí en dónde se produjo recientemente el secuestro del exalcalde de San Calixto, Yadil Sanguino; de la joven Juliana Carvajal mientras se movilizaba en jurisdicción del municipio de Sardinata Norte de Santander y del joven ganadero Fabián Arias, interceptado por hombres armados en el municipio de Ocaña.

Desde el pasado 4 de mayo está secuestrado en abogado Sanín Mena, quien a los 87 años es considerado el secuestrado más viejo del mundo y nada se sabe de la suerte y el paradero del avicultor Evangelista Bohórquez, secuestrado el 20 de marzo del año 2020.

Acaba de empezar la angustia para el empresario Jhon Jairo Díaz Rozo, secuestrado por desconocidos en la capital de Norte de Santander, mientras que terminó la angustia para la familia del antioqueño Mateo Ortiz Paniagua, quien había llegado a Ocaña el pasado 11 de noviembre en busca de oportunidades de negocios.

Hay una gran incertidumbre para los familiares del odontólogo, Juan Carlos Bayter, secuestrado desde el pasado 18 de octubre cuando llevaba a sus hijos al colegio en El Banco Magdalena y desde ese momento no se sabe nada sobre su suerte y paradero.

La familia del transportador Carlos Leonardo Bayona, secuestrado desde el mes de diciembre del año 2017 en la zona del Catatumbo, guarda esperanzas de tener alguna noticia sobre su suerte.

Y como en la vieja época de los secuestros colectivos de militares, policías y dirigentes políticos a manos de la guerrilla de las Farc, han regresado los mensajes enviados a través de la radio para que los captores escuchen las súplicas, el gobierno active las labores de búsqueda y los plagiados perciban el afecto de los suyos.

-“Buenos días a los amigos secuestrados que nos escuchan en las montañas de Colombia”, empieza siempre su intervención cada madrugada en el Programa La Noche de la Libertad de Rcn Radio, Andrés Felipe Calle, un joven geólogo oriundo de Caldas, y quien estuvo secuestrado por varios meses a manos del ELN en el departamento del Cesar.

En su último mensaje se pregunta cómo conservar la calma en medio del secuestro y comparte su experiencia: “Aprendí rápidamente que había cosas que no podía controlar y estar rodeado de gente armada todo el tiempo, era una de ellas. Aprendí a verlo con otros ojos, pues empecé a ver la guerrilla como mis escoltas”, empieza relatando Andrés Felipe.

Y sigue diciendo que “ellos no me iban a hacer daño si yo no intentaba escapar o si no me enfrentaba a ellos, así que mentalmente empecé a pensar en que esa gente trabajaba para mí, me estaban cuidando”.

“A pesar del caos del secuestro, de la guerra, del olor a sangre, orines y estiércol, a la rabia y la tristeza, hay que trabajar la parte mental y la risa es una de ellas”, les dice Calle a los secuestrados que escuchan la Noche de la Libertad.

La radio es el medio más versátil para que los secuestrados y secuestradores escuchen y por eso el geólogo manda cada amanecer de lunes un mensaje especial para ellos. “Estuve amarrado y encadenado como un perro y lo curioso es que los perros que estaban en el campamento permanecían libres”, comparte Calle, quien luego cuenta que “había momentos en que me sentía peor que un animal y sin embargo veo esa dura prueba como una enseñanza más”, asegura el exsecuestrado.

“Amigos secuestrados”, continúa diciendo Calle en su mensaje radial de las madrugadas, “hay que aprender a sobrevivir y convivir con situaciones y experiencias únicas que tendrás que ver con otros ojos para no volverte loco y sobrevivir en este mundo”.

Y luego de este impulso vital para el alma de parte de un exsecuestrado, las familias repiten un ritual que parecía ya olvidado en la radio y empiezan a enviar sus mensajes de aliento.

“Que respeten la vida de mi hijo”, pide un padre angustiado; “estamos tristes y desesperados pues no es justo que esté privado de la libertad”, asegura la hermana de un plagiado; “no permitas señor que le hagan daño”, pide clamorosamente otro familiar.

Y después de presentar a los familiares diciendo “y si él nos está escuchando”, siguen los mensajes.

“Me dirigo a ustedes con un corazón apesadumbrado y sumergida en la desesperación”; “Ya son seis meses de su ausencia y pido a quienes lo tienen en su poder que lo liberen ya”; “lo necesitamos para pasar juntos esta navidad”; “que le respeten la vida y lo liberen prontamente”.

La hermana de uno de los secuestrados le habla directamente al comandante del grupo guerrillero para pedir que permita que su familiar sea liberado. “Hazlo por mi mamá, tú tienes mama también”, le dice con voz suplicante.