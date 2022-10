Blanca Rosa, la barrendera que trabaja con alegría y canta al ritmo de la escoba

Son las 7:00 de la mañana, la plaza de la Libertad en Rionegro (Antioquia), se ilumina con los primeros rayos del sol, una voz tenue interpreta una canción que rompe la quietud de la calle y alegra a quienes van presurosos a laborar, quien canta es Blanca Rosa Rojas, una mujer menudita que barre con su escoba al tiempo que interpreta boleros, rancheras y hasta reguetón.

Nació en Medellín, pero lleva viviendo 50 años en Rionegro, un municipio del oriente antioqueño, donde trabaja con la empresa Rio Aseo Total encargada de la prestación de servicio público de limpieza con la recolección de residuos y el barrido de las calles.

Nos la topamos cuando recorríamos el centro histórico del municipio, nos sorprendió escuchar un bolero que salía detrás de unos arbustos, no era el sonido de un radio o de un aparato electrónico, era una voz natural, destemplada, que cantaba con alegría mientras barría una de las calles de la plaza enfundada en un uniforme verde y una gorra tipo chavo.

“ Yo canto y a mí se me va más rápido el día, me queda más bonito todo lo que hago, trabajo con mucho amor, para mí esta es la mejor de las labores porque yo me siento parte de la cara bonita de Rionegro, ” recalca con orgullo Blanca Rosa. Y es por eso que esta humilde mujer llama la atención, porque trabaja con alegría y hace con pasión su labor que es mirada con desprecio por muchos.

Su tarea empieza a las seis de la mañana y termina a las dos de la tarde, está encargada de limpiar todo la plazoleta de Rionegro, “ la idea es mantener todo limpio, muy difícil porque a veces la gente no quiere colaborar, no le gustan las cosas bonitas, pero qué tal que no hubieran personas como nosotros ,” dice con resignación y una sonrisa.

Contario a muchos que reniegan de su trabajo, Blanca Rosa es agradecida de ser parte de la empresa de aseo municipal, “lo poco que hago es con amor y sé que me queda bonito, a la gente le gusta la actitud mía porque siempre voy barriendo , barriendo y cantando, transmito buena energía a las personas y eso me gusta a mí también”, dice con seguridad y arranca a cantar “no soy monedita de oro para caerle bien a todos…”.

Nos cuenta que es madre cabeza de familia, tiene tres hijos 30, 25 y 17 años, todos varones, el menor le saca canas ,” una edad muy difícil esa de los 17 y más en este tiempo para mí que soy cabeza de familia, debo estar pendiente de él, veo por todos porque el de 30 años es psicólogo y todavía no está laborando no se le han dado las cosas”, señala Blanca Rosa.

Advierte que no sabe cantar y no se ha aprendido ninguna letra completa, canta pedacitos de muchas. Uno de sus mayores logros es haber sido condecorada por el alcalde de Rionegro en el mes de la mujer junto a otras cuatro distinguidas damas, gracias a su actitud en el trabajo.

“Él me dijo que le gustaba la labor que yo hacía porque en realidad eran dos, embelleciendo el municipio y alegrando a las personas y también la empresa me hizo un reconocimiento por portar con orgullo el uniforme de Río Aseo, “me dieron un chequecito con eso me ayude tanto, muy bonito que la empresa me tuviera muy en cuenta, resaltaron la labor mía y fui ejemplo para mis otros compañeros porque este trabajo es muy desprestigiado, pero si no fuera por personas como nosotros fíjense cómo estaría esto de sucio, pero bueno ahí vamos cantando,”, recalca Blanca Rosa y remata la entrevista con otra canción… “cantando quiero decirte lo que me gusta de ti, la cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí…”.

Los invitamos a escuchar a continuación en el Podcast Croniqueando con Jairo Tarazona, el episodio de esta semana: Blanca Rosa la barrendera que trabaja con alegría y canta al ritmo de la escoba.