Polémica por propuesta para cobrar por el uso del espacio público a vendedores informales en Bogotá

Tras la propuesta de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para que el próximo año se empiece a cobrar por el uso del espacio público, diferentes sectores reaccionaron. Vendedores informales manifestaron su apoyo y rechazo a esta iniciativa.

“No estoy de acuerdo con el tema, en el espacio público hay muchas personas que son vulnerables realmente, que no tienen con qué sustentarse y viven del día a día y por eso no pagan un local, porque están en el espacio público, porque es muy difícil que paguen un local”, dijo Braida Piedrahita representante de los vendedores informales del Sector San Victorino.

Además agregó que “los vendedores formales van a querer también salirse porque van a pagar, esto generaría más aglomeración de vendedores, más de los que ya hay, realmente no estamos de acuerdo y no compartimos esta propuesta que esta haciendo la Alcaldesa".

Por su parte, Félix Palacios, quien representa a los vendedores de la zona de Chapinero y de otras localidades de la ciudad, mostró su aprobación a la propuesta, que también establecería horarios y días para trabajar en algunos puntos.

"Que se nos de la oportunidad de trabajar, yo se que si nosotros pagamos un porcentaje podemos estar tranquilos haciendo el uso y aprovechamiento de ese espacio público (...) estamos dispuestos a pagar, pero que sea usado para el mantenimiento del espacio que estamos utilizando”, señaló.

Además, dijo que es importante que estos recursos también vayan dirigidos a temas de: “seguridad, salud y temas de pensión de quienes estamos en el espacio público y nunca accedimos a esos temas, apoyamos el incentivo económico de acuerdo a nuestro trabajo y nuestras ventas".

Rosalba Díaz, tiene un puesto de dulces en la zona de la calle 170 en el norte de la ciudad, ella señaló que: “me parece injusto porque a duras penas esto me da para comer como para que ahora me cobren y me quiten lo poquito que tengo y me da esto, cada vez nos dan más duro”.

Jorge Fonseca, tiene su restaurante en la zona de Suba, manifestó que: “yo saco las mesas porque toca, nos obligan por el tema de la pandemia, pero nos estamos recuperando como para que ahora nos toque pagar (...) no hay de donde duramos casi un año cerrados por todo lo que ha pasado".

Concejales reaccionaron a la propuesta

La concejal Heidy Sanchez manifestó que “esto no se puede comparar, una cosa es un restaurante de la zona T que tiene otras condiciones y otra cosa es la realidad de los vendedores informales (...) cualquier decisión que se vaya a tomar sobre el espacio público debe ser concertado, si se habla de un pago implica que tengan condiciones por ejemplo para no mojarse, para ejercer su labor dignamente”.

Entre tanto, el cabildante Samir Abisambra también apoyó la decisión del Distrito: “algunos se aprovechan de la ingenuidad de algunos y les están cobrando, por eso me parece importante que este tema se organice, eso ayudaría a estar sincronizados y evitar aglomeraciones y a que se eviten casos en donde hay mafias y se presta para inseguridad y otros delitos".