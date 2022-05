A 18 días de la primera vuelta no se puede descartar un repunte de 'Fico': director de YanHaas

El director de la firma encuestadora YanHaas, Oswaldo Acevedo, indicó que la nueva encuesta realizada por la Gran Alianza de medios a 18 días de la primera vuelta para las elecciones presidenciales, no descarta que el candidato Federico Gutiérrez pueda repuntar en la intención de votos y empatar a Gustavo Petro.

En diálogo con RCN Mundo, Acevedo señaló que, “hay un hecho histórico del año 1998 que demostró que una candidata presidencial que era Noemí Sanín en su momento pasó de 10 puntos a 28 puntos en solo 18 días”.

Esta declaración se produjo a raíz del sondeo de la firma YanHaas realizada para RCN Radio, La FM, Noticias RCN, NT24, el diario La República, El País, al igual que los principales medios regionales.

De acuerdo con este análisis, el candidato Gustavo Petro sigue liderando la intención de voto de los colombianos con un 40 %, seguido por ‘Fico’ Gutiérrez con el 21 % y en tercer lugar aparece el voto al blanco con el 13 %.

En el cuarto lugar se encuentra el aspirante presidencial Rodolfo Hernández con un 12 % y Sergio Fajardo registra un 7 %.

Cabe mencionar, que la encuesta fue realizada entre el 30 de abril y el 7 de mayo a un total de 1.232 personas mayores de 18 años de edad, en inmediaciones de 60 municipios de cinco regiones del país como Antioquia, el eje cafetero, Bogotá, el caribe, central oriente y el pacífico.

De acuerdo con Oswaldo Acevedo, esta nueva gran encuesta tiene un margen de error del 3,2 por ciento. En ese sentido, explicó que llama la atención que a pocos días de las elecciones presidenciales se registre un 13 por ciento de personas encuestadas que votarían en blanco y un 6 % que hagan parte del grupo de indecisos, que reportaron que no votarían por ninguno de los actuales candidatos, no saben o no responden.