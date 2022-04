A congresista recién llegada al petrismo la ofenden tildándola de fea: ella respondió

Katherine Miranda es llamada fea para ofenderla

Ahora bien, recientemente la propia Katherine Miranda dio a conocer que entre los insultos que ha recibido por respaldar a Petro está el calificativo de “fea”.

Ella, fiel a su estilo irreverente, no se guardó nada y se sintió hasta contenta -según ella- de que lo único que le encuentren sea eso para descalificarla.

“Me alegra que lo único malo que tengan que decir de mí es que soy fea 🤓 porque no encuentran ni media mancha en mi trayectoria política 😏. Tranquilos, yo tengo espejo en mi casa y cada vez que me miro veo lo valiente y fuerte que soy 😘”, señaló en sus redes sociales.