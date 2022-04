A Francia Márquez la llamaron y preguntaron por King Kong

A Francia Márquez le llamaron a su teléfono para preguntaron por King Kong

En las últimas horas, Francia Márquez estuvo en un recorrido por varios municipios de Boyacá, donde adelanta una serie de encuentros ciudadanos.

Desde Tunja, donde dio inicio a esas correrías, la propia Francia Márquez advirtió de un acto de racismo en su contra.

“Hace un rato mientras estaba almorzando me entró una llamada y la contesté y cuando pregunté quién habla, me dijeron con quién hablo, le dije a quién necesita y saben qué me respondieron: a King Kong. Eso a mí no me quita las fuerzas, eso a mí no me desanima, por supuesto eso duele, eso lástima, eso hiere”, sostuvo Márquez al advertir lo sucedido.

Al respecto, la candidata vicepresidencial dijo que los responsables de esos ataques racistas lo mejor que pueden hacer es sanar sus corazones para no seguir cometiendo ese tipo de daños a otras personas.