A Laura Sarabia le faltó preparación política para asumir el cargo: Gustavo Bolívar

Gustavo Bolívar habla sobre el caso de Laura Sarabia

Ahora bien, en Noticias RCN habló el exsenador Gustavo Bolívar sobre algunos temas de la agenda política del país.

Frente al controversial tema de Laura Sarabia, Bolívar dijo que la exfuncionaria se equivocó y por falta de experiencia este tema fue polémico y ha llegado hasta este punto.

"Yo creo que se equivocó, no veo en Laura Sarabia una mala fe, sino una chica sin la preparación política suficiente para asumir un cargo tan importante. Todas estas entrevistas y portadas de revistas que la señalaban como la mujer más importante de Colombia, la desbordo", dijo Bolívar.

"Sucedió el episodio, se perdió la plata y no lo supo manejar. Yo creo que no debe hacer estas cosas que ella hizo, pero no veo una mala fe", enfatizó.