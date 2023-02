"A mí me nombró el presidente Petro": Alto Comisionado sobre audio del hermano del Presidente

Luego de que el hermano del presidente, Juan Fernando Petro, asegurara en un audio filtrado que fue él quien llevó al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda al Gobierno, este último señaló que no sabe por qué el hermano del mandatario aseguró eso.

"Lo que puedo decir es que el presidente tomó decisiones autónomas y ya lo que uno pueda decir o no, no me corresponde a mí", dijo el Comisionado de Paz, agregando que no conoce el audio completo, ni su contenido.

Dijo además, que se le debe preguntar al hermano del mandatario colombiano "por qué afirmó eso, a mí me nombró el presidente Gustavo Petro".

Frente a las afirmaciones del hermano del mandatario colombiano que sugieren que el trabajo del Comisionado lo ha "perjudicado mucho en todo lo que tiene que ver con el compromiso de seguridad, porque hemos solicitado inclusive al Dapre una camioneta por mi cargo y no porque sea el hermano de Gustavo”.

"Yo no he desautorizado a nadie, todas las personas, que desde la sociedad civil construyen paz, tienen ese derecho legítimo", añadió Danilo Rueda.

Sin embargo, dijo que "si hay un escenario de participación e institucional, las oficinas del Gobierno están abiertas para esa construcción, la construcción de la paz total es lo que hace la sociedad".

Al margen de lo anterior, el Comisionado de Paz dijo que en los próximos días su oficina dará a conocer las personas que estarán, en representación suya, en los territorios trabajando con "todas las organizaciones y con todos los grupos de sociedad civil (...) aquí a nadie se veta, a nadie se excluye".

Dijo que en ese grupo de delgados podría, incluso, ingresar como miembro el hermano del presidente, Juan Fernando Petro.