"A Petro le tocará defenderse como lo hizo Samper": María Fernanda Cabal en marcha anti-Gobierno

Durante la marcha en contra de las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro, que se llevó a cabo en Cali, la senadora María Fernanda Cabal precisó que el Gobierno Nacional ha sido "ciego, sordo y mudo", al no concertar sus propuestas con “los que saben”.

"Es la marcha la mayoría, de los que no vamos a entregar este país, que no vamos a permitir que nos sigan destruyendo Colombia. Uno no puede promover reformas que van a destruir el empleo, que van a destruir la pensión y van a destruir la salud, uno tiene que concertar con los que saben, ha sido un gobierno ciego sordo y mudo", dijo la senadora.

De igual manera, la política caleña sostuvo que a Petro “le tocará defenderse como a Samper; tristemente defendiéndose, pues no le pondrá atención al país”

Le puede interesar: Marcha de la Mayoría: así avanzan las manifestaciones en las principales ciudades

La senadora también indicó que distintos partidos y la sociedad civil marcharon por Colombia mientras que, según ella, el presiente viaja en avión contaminando el medio ambiente sin ponerle atención al país.

“Veo que vive en un avión, contaminando al medio ambiente que tanto le preocupa y no está atento a lo que está pasando aquí. Los muertos siguen subiendo, la coca sigue creciendo, ¿qué va a pasar con Colombia?” cuestionó Cabal.

Lea además: Fotos: Miles de manifestantes marcharon contra el Gobierno Petro

Por último, la senadora fue enfática en resaltar que la marcha que se realizó en contra de las reformas, fue por Colombia y no por partidos políticos.

“Aquí converge todo el mundo, aquí hay gente de todos los estratos socioeconómicos preocupada por el nivel de desempleo que se viene por la desinversión. Aquí hay distintos partidos, gente de la sociedad civil, cristianos, católicos, reservas. Es una marcha por Colombia, no es una marcha por un partido político”, concluyó Cabal.