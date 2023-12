“A punta de agresiones no va a callar mi voz crítica”: Jennifer Pedraza al presidente Petro

A punta de calumnias y agresiones no va a callar mi voz crítica. Así es su doble racero: cuando voté por ud, ahí sí quería cambio; pero cuando denuncio que ese cambio no está pasando, entonces soy del establecimiento.

¿Por qué no se ve al espejo y revisa lo que ha hecho su Gobno?… https://t.co/SlNq29VoKF