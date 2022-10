A Rodolfo Hernández le dio miedo ganarle las elecciones a Petro, revela exasesor del ingeniero

De acuerdo con cifras de la Registraduría, Gustavo Petro se convirtió en el presidente de Colombia luego de alcanzar 11.263.196 votos (50,40%), superando así Rodolfo Hernández que obtuvo 10.544.984 votos (47.26%). Después de estos resultados, muchos opositores de Petro esperaban que el ingeniero asumiera el papel de opositor.

Sin embargo, Hernández apoyó en varias propuestas a Petro y además renunció al Senado tras haber admitido que no se sentía bien ocupando un puesto en el Legislativo y durar solo dos meses en ese cargo. El ingeniero tendría la intención de postular su nombre para las elecciones regionales que se llevarán a cabo el próximo año.

A raíz de esta decisión, muchos votantes de Hernández, se han sentido traicionados y decepcionados, más aún después de que se conocieran las explosivas declaraciones de Óscar Jahír Hernández, exasesor político de Rodolfo Hernández, quien aseguró que a Rodolfo le dio miedo ganarle las elecciones a Petro y por eso hizo pocas apariciones en el cierre de campaña, que era un momento crucial.

"Él manifestaba querer ganar la presidencia, pero la gente empezó a ver que no quería ganar. A veces siento muy en el fondo que se asustó. Si él hubiera querido ganar, tenía todo para hacerlo: 15 días para viajar por el país, recibir los apoyos de los más de 5 millones de votos de Federico Gutiérrez, pero no recibió a nadie. No quiso nada. Cuando uno ve eso, entiende que no quiso ganar. Es el único candidato en el país que se mete en una piscina en una segunda vuelta, en vez de salir a trabajar por su candidatura", dijo el hombre de confianza del ingeniero en entrevista con revista Semana.

Asimismo, descartó que Rodolfo Hernández se vaya a lanzar a las elecciones regionales en Santander: "no veo a Rodolfo participando en las elecciones a la gobernación de Santander. De ser así, y como aforado, volvería a estar en manos de la Corte", precisó el exasesor haciendo referencia a las investigaciones contra el ahora exsenador.

Óscar Hernández también reconoció que el ingeniero se ha equivocado en el manejo de su partido, la Liga de Gobernantes contra la Corrupción: "Ese, precisamente, fue uno de los peores errores que cometió Rodolfo: dejar la Liga de Gobernantes en manos de la familia y creer que se podía manejar desde el comedor de su casa".

La pelea con Marelen Castillo

En días pasados Rodolfo Hernández estuvo en el ojo del huracán luego de un audio que se filtró en el que el excandidato presidencial le cobra una suma de dinero a quien era su fórmula presidencial, Marelen Castillo. Aparentemente, el exalcalde de Bucaramanga habría financiado a la hoy representante a la Cámara con 72 millones de pesos, con el compromiso que estos fueran devueltos en dado caso en que ella saliera elegida.

Sobre este tema, Jahír Hernández reveló que entre el ingeniero y Marelen no había una buena relación: "A Rodolfo lo asesoraron muy mal. Le dijeron que podía manejar el partido de forma individual, y sus asesores no fueron capaces de informarle que es un ejercicio democrático de los ciudadanos y ellos tenían que estar en el partido. Marelen sintió que hacía parte de una estructura política, pero era un cero a la izquierda".

Sobre la deuda y el fuerte reclamo del ingeniero a su formula vicepresidencial dio varias precisiones: "Ella le manifestó que salir a hacer campaña a su lado sería complicado porque su único ingreso era su salario. Rodolfo le respondió que no se preocupara, que le pagaría su salario para que fuera su fórmula vicepresidencial durante los meses que durara la campaña y que, cuando ganaran, ella le devolvería el dinero prestado. Ahora, cuando Rodolfo le cobró a Marelen, ella le respondió que no ganaron. Rodolfo entró en cólera y no le dio la oportunidad ni de hacer un plan de pagos para devolverle ese dinero. Son más de 70 millones de pesos".