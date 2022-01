Aborto en Colombia: movimientos cristianos exigen a la Corte audiencia pública

En una carta enviada a la Corte Constitucional han pedido ser escuchados en el alto tribunal ya que está en dos conjueces el futuro de un tema de fondo para el país.

David Cote, el abogado de los movimientos cristianos, insistió en la necesidad de que en una audiencia se escuchen las razones de fondo jurídico.

“Los magistrados han terminado decidiendo por todos los Colombianos en temas muy sensibles de sociedad, afectando el contrato social y político, vulnerando el principio democrático, el Estado de Derecho e imponiendo por la fuerza una nueva agenda social, desconociendo el mandato constitucional”, cita la misiva.

Y agregó: “Como ciudadano y siendo la voz de los que no se pueden defender en el vientre, los que no tienen voz, los únicos que no tienen la culpa del egoísmo, la indiferencia, y la crueldad de un sistema indolente, a su vez de millones de Colombianos cansados del abuso constante que ustedes y sus predecesores han causado, los exhorto a que paren ya de extralimitar el poder que les ha conferido la Constitución”.