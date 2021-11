¿Puede el voto obligatorio combatir la baja participación electoral?

En países como Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Ecuador, Egipto, Grecia, Honduras, Panamá, Perú o Paraguay, entre otros, el voto es obligatorio, lo que implica sanciones y penas para quienes no acudan a las urnas y participen en cualquier elección.

Justamente en el Congreso colombiano cursa trámite un proyecto de Ley que busca convertir el voto en un deber, al considerar que “es una medida eficaz contra el abstencionismo crónico, que les resta cada vez más legitimidad a los funcionarios elegidos y a decisiones trascendentales como un acuerdo de paz. Que solo el 40 % de los colombianos habilitados vaya a las urnas no solo es efecto, sino también causa, del desarraigo creciente de la democracia, que se refleja en las encuestas sobre el debilitamiento de la confianza en esa forma de gobierno”, dijo el representante a la Cámara César Lorduy.

Agregó que “quizá porque no hay una medida suficientemente grande como para que incentive que el ciudadano cumpla con su deber. Entonces lo que se está proponiendo es que por una oportunidad se haga el ejercicio pedagógico de colocar el voto obligatorio en un periodo determinado y de acuerdo con esos resultados, podamos observar si efectivamente ese deber puede continuar de esa manera o efectivamente aún colocando como obligatorio los índices de abstención mejoran”.

Para Lorduy, las cifras de abstencionismo se mantienen en el país por varias razones:

“La gente terminó acostumbrada a que si no le brindas unas determinadas comodidades en especial de transporte las personas no se trasladan a los sitios de votación. La segunda es que como consecuencia de unos procesos que uno podría decir maquinarias, las personas terminan inscribiéndose en lugares distintos a sus residencias y entonces el día de las elecciones si no hay quien lo traslade esa persona no ejerce el voto”.

En ese sentido, explicó que al no ser tan motivantes los incentivos para que la gente acuda a las urnas “con este proyecto vamos a intentar de experimentar por el ejercicio del deber. En otras cosas porque los incentivos que tenemos no pueden ir más allá con la situación económica del país”.

Finalmente, Lorduy reconoció que la abstención es un derecho a no participar, en respuesta a aquellas voces que consideran que el voto obligatorio va en contra de las libertades individuales.

“No resulta nada conveniente por lo menos inicialmente de que tú puedas terminar disfrutando de esas libertades cuando el poder y el dirección del Estado está en manos de una persona que fue elegida con la menos participación posible. Podría uno pensar que si esa posibilidad existe, hasta tu misma libertad podría estar en peligro”, puntualizó.