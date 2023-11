Abucheos contra el presidente Petro previo al inicio del partido Colombia vs. Brasil

El presidente de la República, Gustavo Petro, no se salvó de criticas y de ser abucheado antes del inicio del partido entre la Selección Colombia y Brasil en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Desde las gradas se escucharon gritos, silbidos y coros con la frase "fuera Petro", situación que generó disgustó del mandatario, quien se encuentra en California, Estados Unidos, razón por la que respondió a este acto en su cuenta en X y tildó de "cobardes" a quienes se expresaron en su contra.

Es de mencionar que no es el primer encuentro deportivo en el que los hinchas manifiestan su inconformidad con el actual Gobierno. Ante lo sucedido otras figuras políticas como el congresista Miguel Polo Polo también se pronunciaron en redes señalando que no fue planeado por la oposición: "Esto no fue planeado por la oposición, sucedió de manera espontánea. Nada más es ver las encuestas, 64% de desaprobación... lo que pasó en el Metropolitano es el sentir de un pueblo harto de usted", aseguró el congresista.

De igual manera, la senadora María Fernanda Cabal tampoco desaprovechó la oportunidad para referirse a los abucheos, señalando que "este era el sentimiento de todo un país".

Lo que si es cierto, es que ante el histórico triunfo de la Selección Colombiana ante Brasil los barranquilleros prendieron la fiesta dentro y fuera del estadio Metropolitano, destacando la destreza de Lucho Díaz quien se convirtió en el gestor de esta victoria que fue celebrada entre lagrimas por su padre Mane Díaz, recién dejado en libertad.

Un par de cabezazos del jugador guajiro volteó un marcador que estaba a favor de Brasil y enloqueció a los aficionados colombianos que corearon con mayor fuerza su nombre en medio del partido.