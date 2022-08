Abuela uribista quiere ser la próxima presidenta de Colombia

Alicia Franco ha sido conocida en Colombia por ser la abuela uribista, quien nuevamente es noticia por publicar una foto en sus redes sociales y anunciando que quiere lanzar su candidatura para las elecciones presidenciales de 2026.

“Alicia Franco Presidente 2026-2030", escribió la abuela uribista en su cuenta de Twitter.

En la fotografía, Alicia Franco sale al frente de la Casa de Nariño, luciendo un vestido y una chaqueta de color rojo.

Por su puesto, los internautas no dudaron en contestarle a la abuela uribista y dejar su opinión frente a su anuncio.

“Señora, usted no llega ni al 2026”, “¿Esas son las puertas del cielo?”, “De verdad que en Twitter debería existir el me divierte por cosas como estas”, “Doña Alicia me gusta su chaqueta”, “Alicia, yo soy todo menos Uribista, pero si llegas viva al 2026 juro solemnemente que votaré por ti”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.