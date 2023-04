Académicos piden que no se archive la investigación contra Julián Bedoya por su título de abogado

Mas de 40 personas, entre estudiantes, docentes, representantes estudiantiles, egresados y ciudadanos se unieron para solicitar que se rechace la solicitud de preclusión de la Fiscalía, frente al caso de Julián Bedoya, sobre la investigación de su título como abogado.

Los firmantes aseguran que el ingreso de Bedoya a la universidad fue irregular, por motivos como tener un promedio de 2.7, aprobado el 27 de septiembre de 2018, cuando la solicitud de Bedoya fue radicada el 8 de octubre de ese mismo año. Ellos cuestionan porque el ex secretario general le aprobó una solicitud que no se había radicado.

Así mismo, aprobó en cuatro días las once suficiencias, cuatro preparatorios y el examen especial, realizados por jurados que, de acuerdo con los firmantes no eran docentes de las áreas que evaluaron, y cuya sustentación escrita no aparece por ninguna parte. La Consiliatura de la Universidad estableció que nueve de los exámenes no serían válidos.

Igualmente, el grupo de ciudadanos afirmó que se presentan irregularidades en el trabajo de grado que entregó para un libro cuya última versión se envió en junio de 2018, tres meses antes de que Bedoya reingresara, como acreditó la jefe del sello editorial de la Universidad.

"Por favor señor juez: desestime la solicitud inexplicable y contraria a la evidencia de la Fiscalía de precluir el proceso, no puede archivarse un proceso en el que la Corte Suprema de Justicia con una investigación de dos años dijo que, incluso había razones para capturar a Julián Bedoya" indicó, Esteban Jaramillo, uno de los firmantes de la carta.

La Corte Suprema de Justicia, en un documento de 170 páginas, había resuelto que, de acuerdo con las pruebas, se puede inferir a la luz de la lógica y la sana crítica que es poco creíble, por resultar inusual o casi un imposible físico que un estudiante surta tantos exámenes en tan poco tiempo.

Así mismo la Universidad certificó que no ha existido un caso igual en toda la historia de la institución, en el que un estudiante apruebe 4 suficiencias y 3 preparatorios en un mismo día.