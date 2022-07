Acuerdo de Escazú: María Fernanda Cabal y su duro choque con ambientalistas en el Congreso

La plenaria del Senado de la República aprobó el proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Escazú, lo que ha sido considerado como la primera victoria de la bancada petrista en el Congreso.

El Centro Democrático no apoyó esta iniciativa argumentando que la misma trae inseguridad jurídica para el país. En medio de esto, la senadora María Fernanda Cabal protagonizó un duro choque con algunos ambientalistas que, a las afueras del recinto, exigían la aprobación del tratado lo más pronto posible.

En el enfrentamiento, Cabal afirmó que con este acuerdo internacional, se frenará el desarrollo.

“Aquí no vuelve a haber ni un puente, ni un túnel, ni una obra civil, ni siquiera los negros y lo indígenas van a tener prevalencia con su consulta previa, porque va a llegar una ONG a decir que se está afectando el medio ambiente, se aplica el principio precautorio y dictan una medida cautelar de la Comisión Interamericana”, dijo.

Tras esta sentencia, los líderes ambientalistas le contestaron: “Senadora eso no es verdad”, a lo cual Cabal volvió a responder: “Sí es verdad porque yo conozco los acuerdos, sí es verdad porque yo he conocido el litigio internacional, entonces usted no me va a venir a enseñar, cuando yo tengo por lo menos 25 años más que usted”.

“Todo lo que propone Escazú está en el derecho interno, derecho a la información, derecho a la participación, derecho a la justicia”, añadió.

A raíz de esto, otro de los dirigentes que discutía con ella le contestó alzando la voz: “Senadora, pare de criticar y proponga, póngale altura al debate”.

No obstante, la legisladora uribista señaló que este Acuerdo de Escazú “es una farsa globalista y es para dejarnos pobres a todos los colombianos y engañar a los jóvenes incautos. El mundo necesita comida y desarrollo”.

Pese a estas advertencias, la plenaria del Senado decidió respaldar el proyecto por mayoría y el acuerdo internacional ahora pasará a la Cámara de Representantes en donde deberá surtir sus últimos dos debates.