Acuerdo de Escazú: Recuerdan que Rodolfo Hernández, que ya renunció al Senado, no sabe qué es

Este martes el ingeniero Rodolfo Hernández radicó su renuncia al Senado después de haber durado tan sólo duró dos meses y medio luego de obtener una curul por haber quedado segundo en las elecciones presidenciales por detrás el actual presidente Gustavo Petro.

Hernández admitió que no se sentía bien ocupando un puesto en el Legislativo. Lo que se sabe es que Hernández tendría la intención de ser candidato a la Gobernación de Santander o a una alcaldía, que podría ser la de Bucaramanga o la de Bogotá.

Su renuncia se dio solo un día después de que la Cámara de Representantes ratificara el Acuerdo de Escazú con 121 votos a favor y uno en contra. El hecho de que la renuncia y la ratificación ocurrieran tan cerca, hizo que muchos usuarios de redes sociales recordaran que Hernández no sabía que era el Acuerdo de Escazú, y aún así estuvo a punto de ser presidente.

Hernández no sabe

Durante la pasada Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) se realizó un debate con los entonces candidatos para hablar de temas de coyuntura, entre ellos el acuerdo de Escazú. Lo que sorprendió fue que Hernández no tenía idea de este tema.

Claudia Morales, la moderadora del debate, preguntó a los candidatos si piensa promover a ratificación del acuerdo en el Congreso. Ingrid Betancourt y Luis Pérez respondieron que sí; Por su parte, Enrique Gómez, Milton Rodríguez y Federico Gutiérrez respondieron negativamente.

Lo que sorprendió a propios y extraños es que Rodolfo Hernández se quedó en blanco y evidenció que no sabía de que le hablaban. Como es evidencia en el siguiente video, al escuchar la pregunta el ingeniero Hernández comenzó a preguntar a Luis Pérez y Federico Gutiérrez sobre el tema, hasta que al final no respondió reconociendo que no sabía.