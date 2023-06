''Acuerdo de paz no ha sido implementado efectivamente'': Santos ante Consejo de Seguridad de la ONU

El expresidente Juan Manuel Santos fue invitado especial en el debate de alto nivel sobre clima, paz y seguridad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde destacó varios puntos importantes e inició su intervención con una anécdota.

''El día que me iba a posesionar como presidente de Colombia, fui a la Sierra Nevada, una de las montañas más biodiversas y hermosas del mundo, a pedirle permiso a nuestros hermanos mayores, los Koguis, los pueblos indígenas que viven allá y que son reconocidos por ser quienes mejor conservan la cultura prehispánica'', señala Santos.

Añadió que allí le dieron su bendición, junto con un bastón de mando y un mandato: “Haga la paz con las Farc, pero también haga la paz con la naturaleza".

Santos señaló que los pueblos indígenas le mencionaron que "la paz entre humanos no será exitosa si no hace la paz con la naturaleza también, me advirtieron, me pidieron que regresara cuando completara mi tarea''.

Además, destacó que ''como bien saben, después de seis años de negociaciones, le pusimos fin a 50 años de guerra con las Farc y esa guerrilla hoy ya no existe''.

Santos agradeció al Consejo, ''por el inmenso apoyo que le ha dado al proceso de paz en Colombia durante muchos años. Ese apoyo fue, y es, indispensable, y demuestra que cuando el Consejo está unido puede lograr contribuciones significativas a la paz y a la seguridad alrededor del mundo''.

El expresidente recalcó que el acuerdo de paz colombiano es único en muchos aspectos. ''Tiene un capítulo de género y un capítulo étnico, y las víctimas y sus derechos se convirtieron en el centro de las negociaciones. Reparar la naturaleza es una de las sanciones mencionadas específicamente para aplicarles a los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad'', afirmó Santos.

Señala que como el acuerdo no ha sido implementado efectivamente, han incrementado la violencia y la deforestación en algunas zonas donde antes estaban las Farc pero, por otra parte, en muchos otros lugares de Colombia, ''excombatientes y comunidades se han unido alrededor de la conservación de nuestros bosques y ríos, y para promover el ecoturismo, un gran ejemplo de reconciliación no solo entre humanos sino también con la naturaleza''.

Para cerrar su historia, mencionó que en el año 2018, un par de meses antes de terminar su gobierno, ''regresé a la Sierra a devolver el bastón de mando y, como prueba de la misión cumplida, les mandé a los líderes del pueblo Kogi: 1) una copia del Acuerdo de Paz; 2) información sobre las muy agresivas políticas ambientales que habíamos implementado; y 3) el texto de los ODSs, aprobados aquí en este edificio en el 2015, y donde Colombia jugó un papel clave en su concepción''.

''Para mi sorpresa, me dijeron que conservara el bastón porque mi misión no había terminado. Según ellos, en los ODSs faltaba la dimensión más importante: la dimensión espiritual, que significa que los seres humanos tenemos que aceptar y entender que la naturaleza tiene vida, que la vida es naturaleza; que los ríos, los océanos, los árboles, todos tienen vida y también tienen derechos, y deberían ser tratados como iguales. Y tienen la razón'', sostuvo.

Finalmente, Santos hace un pedido a los líderes del Consejo: ''quisiera terminar haciendo un llamado a los miembros de este consejo a la unidad, al diálogo constructivo y a la cooperación no solo en los asuntos de clima, paz y seguridad, sino en el mandato del consejo como un todo''.

''Estamos en un momento en la historia en el que el mundo corre el riesgo de dividirse en bloques que compiten por poder y supremacía entre ellos, en lugar de cooperar ante los desafíos sin precedentes y las amenazas existenciales que todos enfrentamos. La decisión es tan sencilla, como dramática: unión para cooperar", apuntó.