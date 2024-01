Acusan al Gobierno de imponer reforma a la salud por decreto

El Gobierno Nacional anunció la puesta en marcha de un proyecto para recuperar los centros de salud de las regiones apartadas del país, para garantizar la atención primaria de los ciudadanos.

Esto desató polémica en los sectores políticos, ya que algunos parlamentarios afirmaron que esto significa la implementación parcial de la reforma a la salud a la fuerza y por decreto, sin esperar a que la misma tenga el visto del Congreso.

El senador Juan Pablo Gallo dijo que no se puede permitir que el Gobierno se pase por la faja a los legisladores, en la discusión de esta iniciativa.

“Paso a paso nos están metiendo la reforma a los trancazos, en un tema tan delicado no se puede pasar por la faja ni al Congreso de la República, ni a los gremios, ni a la salud de todos los colombianos”, indicó.

El senador David Luna afirmó que la reforma a la salud no tiene mayorías en el Congreso y por eso ahora quiere acudir a la implementación de algunas de estas propuestas.

“La vanidad del presidente Petro no le permite que haya opiniones distintas a las que él promueve. Lamentablemente su reforma a la salud acaba con el sistema de aseguramiento (…) y es por esa razón que muchos estamos en desacuerdo y como ve que no tiene mayorías y que no puede comprar todas las consciencias, trata de poner en marcha su reforma a la salud por vía decreto”, señaló.

El Sena está terminando de estructurar el proyecto para ponerlo en marcha lo antes posible, mientras la Comisión Séptima del Senado de la República se alista para arrancar la discusión de la reforma a la salud a finales del mes de enero, la cual no tiene un escenario favorable porque la mayoría de los parlamentarios considera que podría afectar la atención de los pacientes en el país.