El senador Gustavo Petro se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de haber recibido duras críticas por los mensajes difundidos en su Twitter, sobre los hechos de violencia ocurridos en Bogotá y otras ciudades, por la muerte del abogado Javier Ordóñez luego de un procedimiento de abuso policial.

El congresista y líder de Colombia Humana se mostró de acuerdo con las manifestaciones ciudadanas y empezó a publicar varios mensajes en su cuenta personales.

“La gente ha salido a los barrios a rodear los CAI para protestar contra la violencia y el asesinato policial. Se pensó que la pandemia dormiría al pueblo, hoy se ha reiniciado el movimiento popular”, indicó Petro.

En otro mensaje que publicó en su Twitter escribió: “Incendio de bus de Transmilenio en Bosa” y lo acompañó de una fotografía del vehículo incinerándose.

También publicaba imágenes de los CAI que estaban siendo quemados por actos de vandalismo: “Ha sido quemado el CAI del barrio Galán, en Puente Aranda, un barrio de la clase trabajadora. Arde el CAI de Techo en Kennendy, Bogotá”, entre otros.

El legislador también puso trinos denunciando nuevos casos de abuso policial en los que habrían resultado heridos algunos jóvenes durante las manifestaciones.

“En lugar de pedir disculpas, la Policía de Bogotá decidió disparar contra el pueblo bogotano. La reforma a la Policía ya no la para nadie. Una fuerza policial sumida en la defensa de los derechos humanos”, escribió.

Sin embargo, todos estos mensajes fueron rechazados por otros dirigentes políticos que lo acusaron de incitar la violencia en las calles.

La senadora Paloma Valencia dijo: “¿Qué clase de líderes son esos que incitan a la destrucción y a la violencia? Líderes que incitan al odio, a la destrucción, que incitan a que se ataque a la Fuerza Pública que es la que ha defendido a los pueblos de Colombia”.

La senadora Ruby Chagüi también escribió en su cuenta de Twitter: “Increíble que aquellos que se hacen llamar “líderes”, incentiven el caos, el odio y la violencia. Increíble la irresponsabilidad de Gustavo Petro. Su odio y resentimiento no tienen límites. Solo le interesa desestabilizar al país para sacar provecho politiquero. Bajo! Infame!”.

Incluso, parlamentarios de otros partidos como José Daniel López de Cambio Radical, rechazaron las actuaciones de Petro: “Los invito a revisar la cuenta de twitter de @petrogustavo en este momento. No hay mejores argumentos para explicar el peligro que él supone para la democracia y la paz en Colombia”.

“Senador Petro: así le moleste y me mande su bodega, me ratifico: ud NO está informando. Está capitalizando políticamente el caos y el asesinato criminal de anoche. Iguala la protesta pacífica al vandalismo. ¡Política y piromanía no deben ir juntas!”, añadió López.

Sin embargo, Gustavo Petro se defendió diciendo que lo único que está haciendo en sus redes sociales es informar sobre lo que está sucediendo en las calles durante la protesta ciudadana.