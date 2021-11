Advierten a contralor de "trama antijurídica" para influir en elecciones por caso Hidroituango

En un documento de dos páginas, Alonso Salazar Jaramillo, alcalde de Medellín entre 2008 y 2011 y uno de los 26 responsables fiscales por el caso Hidroituango, consideró que la Contraloría se equivocó al confirmar el fallo de primera instancia y “desconocer que la contingencia, aún con sus graves efectos, fue ocasionada por un hecho imprevisible”. Afirmó que en ninguna de las 2.000 páginas se demostró lo contrario.

El periodista evocó la frase del contralor Carlos Felipe Córdoba: “Yo tengo ocho perros”, para decirle al funcionario, "con certeza", que no le "servirán para evitar que otras instancias nacionales e internacionales desnuden la trama antijurídica con la que busca influir las elecciones presidenciales”, sin importarle los daños a las personas que “dedicaron su vida al servicio público”.

"El contralor no habló de debido proceso, de justicia, de ecuanimidad, palabras que serían más coherentes con su cargo. No. Mencionó a su mamá y a los perros, en una expresión soberbia que revela el tono que le ha impuesto a esta investigación. Él no dijo el nombre de ninguno de sus perros, pero es evidente que son rabiosos y que confía en que lo protegerán de quien quiera acusarlo de evidente arbitrariedad con la que está violando derechos y ley", señaló.

Salazar Jaramillo dijo que “escandaliza” que se haya excluido al exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, y a los exalcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez y Aníbal Gaviria, en el proceso fiscal por el detrimento patrimonial por $4,3 billones.

Dijo que la Contraloría liberó de toda responsabilidad a quienes gobernaron cuando se construyó la Galería Auxiliar de Desviación que colapsó en abril de 2018 y ocasionó la emergencia en el megaproyecto.