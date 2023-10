Advierten posible avalancha de tutelas contra el CNE por revocatoria de candidaturas

El Consejo Nacional Electoral continúa definiendo el futuro de varias candidaturas en todo el país y ha tomado decisiones controversiales como dejar sin efecto la aspiración de Tulio Gómez en el Valle del Cauca, Patricia Caicedo en Santa Marta, Samuel Santander Lopesierra en Maicao y posiblemente Rodolfo Hernández en Santander.

Sin embargo, hay preocupación porque estas determinaciones de carácter electoral han llevado a los partidos a interponer acciones jurídicas, como tutelas, para garantizar el derecho que tienen de avalar candidatos para las diferentes corporaciones públicas que estarán en juego este 29 de octubre.

Le puede interesar: CNE estudia más de 4.100 casos de revocatoria de candidatos para las elecciones regionales

En el caso de Caicedo, Fuerza Ciudadana logró que un juez le concediera una medida cautelar que le permitió inscribir un miembro de la colectividad para aspirar en la capital del Magdalena.

El director del partido, Rafael Martínez, dijo que “el Consejo Nacional Electoral, que no es la instancia para resolver de fondo, no puede sacar del escenario político a una candidata que lleva 40% de las encuestas a 20 días del debate. No vamos a discutir el tema jurídico, lo que no puede ser es que saquen a la candidata y nos quieran dejar al partido sin candidato, eso es lo que muestra la parcialidad, atropello y abuso de autoridad de un órgano”.

Dijo que se sienten en desventaja en cuanto a garantías, ya que el CNE está dejando vivas las aspiraciones de los candidatos que pertenecen a partidos políticos tradicionales, que hoy sí están representados en ese organismo.

La misma preocupación había expresado el exministro Juan Fernando Cristo, director del partido En Marcha, que avaló a Tulio Gómez, quien asegura que este tipo de decisiones sobre las inhabilidades de los candidatos, deben ser definidas por otro tipo de autoridad.

“Es evidente que esa facultad la debe tener es la justicia contencioso administrativa y no el Consejo Nacional Electoral que tomando una decisión un mes antes de las elecciones que incide en el proceso del Valle del Cauca, no se trata de una candidatura cualquiera”, sostuvo.

Consulte aquí: Mininterior está de acuerdo con reestructurar el Consejo Nacional Electoral

En el caso de Santander Lopesierra, tras caerse su aspiración en el Consejo Nacional Electoral y negarse definitivamente la posibilidad de que su hijo pudiera inscribirse para la Alcaldía de Maicao por ser del mismo partido de su padre, ahora están promoviendo el voto en blanco en esa región para que tengan que repetirse las elecciones.

Este tipo de casos se podrían estar replicando en diferentes zonas del país, por lo que se teme que una avalancha de tutelas puedan estar siendo falladas antes del 29 de octubre, para permitir la participación de determinados candidatos el día de las elecciones.