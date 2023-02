Advierten que habría trancón legislativo este semestre en el Congreso

Aunque el Gobierno Nacional incluyó en el decreto de sesiones extraordinarias 13 proyectos de ley para ser tramitados en las próximas semanas, incluyendo el Plan Nacional de Desarrollo, dejó por fuera algunas iniciativas claves como la reforma a la salud, la reforma pensional y la ley de sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales.

En el Congreso hay preocupación porque el trámite de las iniciativas podría verse afectado, por falta de tiempo para sacarlas adelante.

Le puede interesar: Corte Suprema niega solicitud de nulidad del proceso contra Arturo Char por escándalo de corrupción

El senador Ariel Ávila pidió al Gobierno modificar el decreto de sesiones extras para incluir estas reformas, porque de lo contrario habría trancón legislativo y no podrían aprobarlas antes del mes de junio, cuando termina el primer año legislativo.

“Lo cierto es que al menos en tiempo, y si esas reformas llegan desde el 16 de marzo, va a ser imposible tramitarlas todas. El Gobierno tiene autonomía, pero lo que sí es claro es que si todas esas leyes llegan el 16 de marzo va a haber trancón e indigestión legislativa y muchas se van a hundir, entonces habrá que privilegiar la discusión de algunas”, explicó.

“En este caso la ley de sometimiento, la reforma pensional son supremamente claves y el Gobierno deberá sacrificar otras”, añadió Ávila, quien dijo que se debe acelerar el trámite de las propuestas legislativas.

El congresista de la Alianza Verde también mostró preocupación porque los textos de varias de estas reformas aún no están listos y eso demora mucho más el debate.

“El decreto tiene que modificarse si el Gobierno quiere que alcancen los tiempos, pero el problema es que los Ministerios han dicho que no tienen las leyes redactadas. Nosotros quisiéramos que tuvieran mensaje de urgencia porque si no no vamos a alcanzar, adámas que necesitamos el marco regulatorio y que el presidente nombre el equipo negociador y que ese equipo encabece los acercamientos”, sostuvo.

Le puede interesar: Incumplimiento de cuota alimentaria: si ya no fuera delito, como pueden obligar al padre a pagar

Varios congresistas han expresado que el Gobierno no la tendrá fácil este semestre en el Congreso, porque existen “ruidos” dentro de muchas bancadas que se están oponiendo a varias reformas como la pensional, la de salud, entre otras.