Advierten que Petro pretende dar “golpe de Estado” al convocar constituyente sin pasar por Congreso

El presidente Gustavo Petro generó polémica, luego asegurar en una entrevista con Noticias RCN que, ante la eventual convocatoria a una constituyente, lo realmente importante era el contenido, más no la forma.

“Los invitaría a que miraran menos la forma y [más] el contenido”, fueron las palabras exactas del jefe de Estado que se interpretaron en varios sectores políticos como una clara intención de saltarse los procedimientos establecidos en la Constitución, es decir, buscar un mecanismo para que la propuesta no llegue al legislativo, violando de esta manera la división de poderes.

“El presidente insiste en invitar a que no veamos la forma sino el contenido, pero la forma si es importante. Hay que seguir la Constitución, no hay que conejear la Constitución ni el Congreso y el presidente conocer el mecanismo para una Asamblea Constituyente. El pueblo no se convoca solo, el pueblo tiene una herramienta constitucional”, señaló el representante Víctor Manuel Salcedo del Partido de la U.

Desde la oposición también le han llovido las críticas a Petro afirmando que está calcando los métodos que llevaron a Venezuela a un régimen dictatorial, al abrirle la puerta a un "golpe de Estado".

“Es alarmante que el presidente Gustavo Petro incumpliendo una promesa de campaña y siguiendo los pasos de Hugo Chávez esté convocando a una Constituyente que le permita ocultar su incapacidad para gobernar, desvíe la atención de los escándalos que lo rodean y redactando un texto que se ajuste a sus caprichos, por mecanismos extraconstitucionales”, dijo Andrés Forero del Centro Democrático.

Por su parte, el representante Hernán Cadavid advirtió que “Petro está llevando al país a una recesión de la democracia, el respeto de las formas es el respeto de la Constitución y sus procedimientos. Cuando dice que no le importa el Congreso, el mismo en que se desempeñó durante más de 20 años, está retratando al gobernante déspota que no le importa la división de poderes”.