¿Afirmaciones de Sandra Ramírez sobre secuestro son apología al delito?

El homenaje que hicieron los miembros del partido Comunes a Jorge Briceño conocido con el alias del ‘mono Jojoy’, quien fue uno de los directos responsables del flagelo del secuestro, dio mucho de qué hablar en el país.

“Hoy recordamos al Mono, al comunista íntegro, al que nos llamaba a las mujeres a dirigir las formaciones, a ponernos al frente de la lucha”, fue uno de los mensajes de esa colectividad en el marco del homenaje.

De igual forma, también causó mucho rechazo que la senadora Sandra Ramírez, en entrevista con Blu Radio, afirmara que las personas que fueron secuestradas por la entonces guerrilla de las Farc, tenían 'comodidades' en medio de la selva.

Varios dirigentes políticos señalaron que estas afirmaciones revictimizan a quienes sufrieron de este flagelo y algunos, como el senador Santiago Valencia, se atreven a señalar que podría tratarse de una apología al delito.

“Llamar comodidad al secuestro es una cosa que deshumaniza, revictimiza y que demuestra que ellos no tienen ningún arrepentimiento. No hay forma de construir la paz si no hay arrepentimiento y no hay garantías de no repetición y reparación integral de las víctimas”, indicó.

“Esto es triste, es descarado, es cínico, pero para mí podría rayar en un límite muy delicado de apología al delito, contenido en nuestro Código Penal”, añadió.

Por su parte, el senador John Milton Rodríguez afirmó que las afirmaciones de Sandra Ramírez son irresponsables.

“Mi total rechazo a lo manifestado de manera fría, irresponsable, calculadora de la señora Sandra Ramírez, quien dijo que los secuestrados de las Farc tenían comodidades en el maltrato, en el abuso que cometieron en medio de los vejámenes que hicieron contra ellos”, sostuvo.

Otro de los mensajes que causó polémica, fue el que envió Rodrigo Granda sobre el ‘mono Jojoy’. “El corazón del Mono era inmenso y siempre trabajó por la paz de Colombia, odiaba la explotación y siempre soñó con una Colombia con justicia social, la oligarquía nunca se lo perdonará. Tenemos la obligación de seguir su ejemplo de fraternidad”, dijo el congresista.