Agarrón entre Gustavo Petro y Ernesto Macías: recordaron el 'petrovideo' y la 'jugadita'

Durante el debate en el Congreso sobre el escándalo de sobornos en el país de la multinacional Odebrecht, se presentó un enfrentamiento entre los senadores Gustavo Petro y Ernesto Macías.

El contrapunteo se dio luego de que se mencionara nuevamente el caso del 'petrovideo', la revelación de un video hace mas de dos años -justamente durante la primera parte de este debate sobre Odebrecht- en el que se ve al líder de Colombia Humana recibiendo fajos de billetes en una bolsa.

Todo comenzó por una réplica que pidió Macías, luego de que Petro insinuara que la manera como se levantó la sesión durante el inconcluso debate del 2018 sobre este caso, fue un acto de corrupción de la mesa directiva.

Ante esto, el senador uribista respondió: “Acto de corrupción es recibir dinero de oscura procedencia a escondidas, recibir dinero en la clandestinidad. El senador Petro dice que el dinero estaba registrado, que era legal; pero si era legal porque los recibía a escondidas, por qué los recibió en la clandestinidad y lo empacó en bolsas, eso si es corrupción”.

Esto molestó al senador Petro, quien indicó que con este señalamiento se le está revictimizando y se está desconociendo una sentencia de la Corte Suprema que lo declaró inocente.

“Es decir, según el senador Macías, el fallo de la Corte Suprema no es válido, que supuestos ni que ocho cuartos, la sentencia de última instancia dice que el dinero que se vio en el video se recibió del exnovio de la mamá de la senadora Paloma Valencia. Usted no me puede revictimizar, si el fallo de la Corte Suprema dice que soy inocente, usted por qué me acusa, eso es una calumnia, por qué sugiere cosas mentirosas”, dijo.

Ante esto, la vicepresidenta del Senado, Maritza Martínez, tuvo que intervenir para evitar que la discusión siguiera creciendo y dio por terminado el debate sobre el escándalo de Odebrecht en la plenaria.