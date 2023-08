Agmeth Escaf niega estar involucrado con ingreso de dineros ilegales a la campaña presidencial

"Ya se imaginarán como quedé. Literalmente frío y de una pieza. Yo no tenía ni un peso. Y así se lo hice saber a Nicolás. Y bueno, la historia ya la conocen. He sido atacado y difamado por limpio, por decente, por no tener cientos de millones para dar y repartir", indicó Escaf.

De igual manera, insistió que el reconocido abogado del Río, era el más opcionado de encabezar la lista a la Cámara por el Atlántico.

"El candidato de Nicolás Petro, de Máximo Noriega, de Armando Benedetti y demás figuras políticas del Pacto en el Atlántico era sin duda alguna Miguel Ángel del Río Malo. Intentaron de todas las maneras imponerlo, a pesar que al señor Del Río el pueblo atlanticense no lo conocía", señaló Escaf.

"En otro momento, e intentando mantener su compromiso con Miguel Ángel, Nicolás me salió con otra perla. Quiso convencerme para que le dijera a Petro que yo prefería ser senador, que me diera el puesto de Benedetti en la lista. Yo le contesté: dile tú eso a tu papá, yo no lo haré", dijo Escaf.

Precisó que, encabezó la lista, no fue con apoyos de clanes de la Costa o de la Primera Dama, Verónica Alcocer, o de Eduardo Noriega. La decisión fue del presidente Gustavo Petro y que Nicolás lo sabía muy bien.

"La narrativa que buscaron posiciona a toda costa es que Petro es un pobre pendejo que se deja imponer gente dudosa. Pero la verdad es otra: no soy yo quien recibe "puntos" de los Char. Gané de lejos la encuesta: el mismo pueblo del Atlántico decidió que yo encabezara la lista", expresó Escaf.