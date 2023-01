Agmeth Escaff vs influenciadores petristas: no para la pelea entre las fichas del Presidente 

Sigue la polémica entre el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Agmeth Escaff y varios influenciadores del petrismo. El Congresista denunció en las últimas horas que Laura Daniela Beltrán, conocida en redes sociales como “Lali”, suscribió un contrato con el Gobierno por 51.596.000 para “apoyar la estrategia digital” a través de la Agencia Colombia Compra Eficiente.

La entidad estatal tuvo que emitir un comunicado afirmando que se identificó la necesidad de fortalecer la estrategia comunicativa, generando contenidos que se aproximan al lenguaje de las y los ciudadanos con el fin de democratizar el acceso a la información con el fin de que la gente comprenda el sistema de compra pública y sea partícipe de estos procesos, y que por eso se contrató a la influenciadora.

“La contratista Laura Beltrán no es la imagen oficial de Colombia Compra Eficiente, es la encargada de asesorar la creación de estrategias digitales para las redes sociales de la entidad. Durante los meses de noviembre y diciembre, una de sus líneas de trabajo se centró en el diseño de la narrativa e imagen de las redes sociales de la ANCP-CCE, en la que se incluyó la apertura de la cuenta en la red social TikTok, y que se empezará a implementar en 2023 con el fin de posicionar las nuevas apuestas de la Agencia”, se lee en el documento.

Ahora, Escaff señaló que Daniel Mendoza el creador de la serie Matarife, lo presionó durante las elecciones legislativas de 2022 y reveló las que serían varias conversaciones con el influenciador, donde se evidencia la intención de dejar de atacarlo, a cambio de considerar al abogado barranquillero Miguel Ángel de Río como Ministro de Defensa o ternarlo para ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación.

“Daniel Mendoza me atacó, acompañado de Beto Coral, defendiendo la candidatura de Miguel Ángel del Río, para esta curul, en el departamento del Atlántico. Me dijo yo puedo dejar de lastimarte, si me ayudas a conseguir una mejor posición para Miguel Ángel del Río’”, dijo el Representante en Semana.