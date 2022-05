Águilas Negras amenazan a Fico Gutiérrez, al alcalde (e) de Medellín y a varios políticos

Por medio de un panfleto, las Águilas Negras amenazan al alcalde (e) de Medellín, Juan Camilo Restrepo, al candidato presidencial Federico Gutiérrez (también exalcalde de la ciudad) y a integrantes del Equipo por Colombia. Por lo pronto, se conoció que el caso ya está en manos de las autoridades en Bogotá, que harán seguimiento a la veracidad del escrito.



"Es hora de que los terroristas disfrazados de corbata, igual que los periodistas al servicio de la guerra sucia y militares activos sepan que ha llegado su hora y que no vamos a tolerar que uno más de los asesinos de nuestros campesinos lleguen a ocupar cargos públicos con el respaldo del Gobierno traidor, pero ya no habrá nadie en Colombia que permita que la patria se siga desangrando", dice el panfleto, al parecer del bloque D.C. de ese grupo al margen de la ley.



En uno de los apartes, se indica que no permitirán que Medellín sea gobernada por Restrepo, recientemente designado por Iván Duque como el alcalde, mientras Daniel Quintero está suspendido.



Desde la campaña de Federico Gutiérrez, confirmaron a este medio de comunicación que se referirán en la mañana de este lunes al caso, con declaraciones, teniendo en cuenta también que otro de los amenazados es Luis Felipe Henao, su jefe de campaña.

En las amenazas también se mencionan Mateo Restrepo Villegas, Enrique Peñalosa, los integrantes del llamado Equipo por Colombia y demás movimientos que lo apoyan.



Recordemos que el alcalde encargado de Medellín ya denunció ante las autoridades amenazas que recibió por medio de las redes sociales, una vez se posesionó como mandatario de la capital antioqueña.



"Espero que en el menor tiempo posible se dé con el paradero de esos delincuentes, que creen que amenazándome voy a dejar de hacer lo que me corresponde como alcalde encargado de Medellín", dijo en su momento a RCN Mundo.