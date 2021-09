Aida Avella denunció que su oficina en el Congreso fue violentada

La senadora Aida Avella prendió las alarmas en el Congreso de la República luego de denunciar que su oficina en el Capitolio fue violentada en la noche de este martes.

Según Avella, al llegar este miércoles en la mañana a ejercer sus labores legislativas, encontró que las chapas de la puerta fueron forzadas, pero los computadores y otros objetos de valor que estaban dentro del despacho, continúan allí.

“Quiero dejar la constancia de que mi oficina fue violentada anoche, yo fui la última persona que salí, y sé como estaban las chapas, nos costó dificultad esta mañana porque no podíamos usar las llaves y creo que una de las chapas fue interferida con una broca y la otra la dejaron volando”, dijo.

A raíz de esta situación, la senadora Avella indicó que puso en conocimiento de la Dirección Administrativa y de las autoridades de seguridad del Congreso esta situación y les pidió verificar si en su oficina fueron instalados micrófonos u otro tipo de elementos. “La Policía y la administración están mirando qué hicieron, yo no noté que se llevarán ningún computador, ahí están y siempre ingresan por papeles”, dijo.

“No es la primera vez que me sucede, cuando fui concejal de Bogotá se llevaban mis libretas, pero sí vamos a tener que hacer algo en el Congreso porque las oficinas no pueden ser violentadas de esa forma y hace más o menos tres semanas estoy en esa nueva oficina y allí ingresan, no sé a qué, pero estoy pidiendo una revisión general para ver si instalaron micrófonos y cosas de esas”, añadió.

Para la senadora Avella, esto podría tratarse de una persecución contra los sectores de oposición, que está siendo orquestado en plena época electoral.

“Estas son circunstancias que tienen que hacer parte de ese plan que denunció Iván Cepeda, que hay una campaña contra nosotros, contra la oposición, una campaña de amedrentamientos, amenazas, pero también de incursionar en nuestras oficinas y eso me parece muy grave”, sostuvo.

Tras esta denuncia, varios congresistas de la oposición se solidarizaron con ella y pidieron que se adelante una investigación a fondo para esclarecer los hechos.