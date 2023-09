Al Gobierno de Petro le falta método y sin método el cambio puede frustrarse: exministro Gaviria

El exministro de Educación, Alejandro Gaviria, participó de la más reciente versión de la Fiesta del Libro en la ciudad de Cúcuta presentando su más reciente libro “La Explosión Controlada" una recopilación de memorias, crónicas y ensayos del primer año de Gobierno de Gustavo Petro.

Escenario donde el exministro Gaviria aseguró que a pesar que no duda de las buenas intenciones del presidente Petro, no tiene método para gobernar, situación que genera preocupación.

“Yo dije en la presentación que al Gobierno del presidente Gustavo Petro le falta método, sin método el cambio puede frustrarse y el libro en el fondo es una descripción de esa encrucijada y es también una reflexión sobre una idea que no funcionó”, aseguró Alejandro Gaviria.

Además, el exministro agregó que “El presidente trató de tener un gabinete plural, de gente que pensaba distinto, de ideas diferentes del cambio, pero eso se fue depurando y esa diversidad se fue perdiendo y eso me preocupa un poco”.

Por otra parte, Gaviria se refirió a las reformas a la salud y educación que lidera el gobierno nacional, las cuales, a pesar de hablarse de un acuerdo nacional, hasta el momento no han avanzado.

“En materia de salud hay mucha incertidumbre, el congreso que está dividido volverá a discutir la reforma, hay una proposición para que se creen unas mesas de trabajo, el gobierno no quiere hacerlo; hay mucha contradicción pues se reitera que se quiere un acuerdo nacional pero no se materializa pues no hay una discusión abierta”, expresó.

Finalmente, respecto a la reforma a la educación, el exministro señaló que el debate aún no ha comenzado, está en base exploratoria y se mostró dispuesto a colaborar en lo que sea necesario, teniendo en cuenta que gran parte de este trabajo fue adelantado durante su ministerio.