“Al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas”: Petro responde a petición de examen médico

El presidente Gustavo Petro le salió al paso a los críticos que han señalado que sus reiteradas insistencias en la agenda de Gobierno se deben a que se encuentra enfermo, calificando el llamado de atención de varios sectores políticos como “groseras encerronas”.

“Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades. No señores, al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas”, dijo en su cuenta de X este martes.