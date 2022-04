Al tablero los candidatos a Contralor  

La polémica sobre un candidato

Alrededor de la elección del nuevo Contralor, la polémica no ha sido ajena. En las últimas horas, se conoció que Julio César Cárdenas, uno de los aspirantes, llega a la audiencia con un señalamiento por una presunta estafa que habría ocurrido con un ciudadano venezolano.

Enrique Nazareth Dager Espinosa dijo que le iban a pagar una deuda con un título valor del desaparecido Banco Agrario de Venezuela. Para tal tarea contrató al abogado Julio César Cárdenas por cuenta de una supuesta cercanía con el régimen venezolano.

De acuerdo a Dager, Marco Antonio Díaz le canceló la deuda con el mencionado título valor de Venezuela. “Para recibir este título valor en Caracas, lo representó el abogado Julio César Cárdenas”, sostuvo.

Según la denuncia, tras vencerse ese plazo para que el abogado Cárdenas le entregara físicamente el título valor, eso jamás pasó y de ahí la denuncia contra Cárdenas por abuso de confianza.

En las últimas horas, Cárdenas, en diálogo con Semana, dijo que la denuncia carece de sustento toda vez que todo ocurrió hace más de 15 años mientras brindaba asesoría jurídica a una compañía extranjera.

“Hice la asesoría y en un momento dijeron que me entregarían el título, pero no lo hicieron. Hubo una desconfianza por el tema y se armó el proceso, pero probé que no me habían entregado el documento y se acabó el problema, es un tema superado y aclarado entre las partes en los mejores términos”, recalcó a Semana.

Por último, dijo que el tema ya prescribió y en marcha no puede haber ningún juicio ni revivir el tema. “Si es necesario aclararé el tema en el Congreso, pero, repito, es un asunto solucionado”, agregó.