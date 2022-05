Alcalde de Barranquilla desmintió al expresidente Pastrana sobre reunión con Indra en Madrid

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, desmintió al expresidente Andrés Pastrana, quien aseguró ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en el 2019 el registrador Alexander Vega viajó a Madrid (España), junto con otros líderes políticos incluido él, al parecer para reunirse con representantes de la multinacional Indra.

En diálogo con RCN Mundo, Pumarejo señaló que por esa época ya se encontraba en España asistiendo a una cumbre sobre marketing político y que aunque se reunió con varios empresarios, nunca le ofrecieron dádivas a cambio de contratos.

“En esa cumbre asistimos muchas personas del mundo político latinoamericano y mundial, pero no fui parte de ninguna reunión en la cual alguien nos hiciera un 'lobby' para presentarnos a alguien. Me encontré con ellos y muchas otras personas, pero no en la índole de que me vendieran un servicio para la Alcaldía”, dijo.

El funcionario precisó que, “Indra es una de las empresas más grandes del mundo en sistemas tecnológicos” y reconoció que la conoce desde antes de que fuera alcalde. Sin embargo, aseguró que su administración nunca ha tenido contratos con esa empresa.

“No tengo ningún vinculo con la empresa y nunca lo he tenido. La conozco por mis negocios personales, pero tampoco he tenido vínculos con ellos. Creo que el presidente hace un cálculo errado”, señaló.

En ese sentido, Jaime Pumarejo aseguró que no tenía reacciones sobre las declaraciones del expresidente en el proceso contra el registrador Alexander Vega ante el tribunal y que no se debe avivar el fuego de un debate político electoral.

“Mi recomendación es que no busque la ‘fiebre en las sábanas’, hay que centrarse en los debates importantes y buscar mejorar de fondo el proceso de la Registraduría. Lo que necesitamos es una garantía de que tengamos unas elecciones tranquilas, de que los problemas se superen y este debate no le brinda mucho al país”. señaló.