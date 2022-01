¿Alcalde de Cartagena William Dau estaría participando en política?

Crece la polémica en la ciudad de Cartagena, luego de que se filtrara un audio en el que se señala al alcalde William Dau de participar en política.

En la grabación se escucha al funcionario reclamando a un político y hablando sobre “sus candidatas" para las próximas elecciones al Congreso de la República.

En el audio, el alcalde William Dau le reclama al aspirante Cámara de Representantes por Bolívar del Pacto Histórico, Javier Marrugo, porque al parecer este habría manifestado que contaba con el respaldo del mandatario para su candidatura.

“Hola Javier buenas tardes, un anticorruptivo saludo. Óyeme estoy 'boquiabierto', no puedo creer y por favor confírmame que no es cierto lo que me contaron que tú allá en Bogotá dijiste que querías ser cabeza de lista a la Cámara aquí, por el grupo de ustedes, cabeza de lista, que porque cuentas con el apoyo del alcalde”, se escucha en uno de los apartes del audio.

En la grabación, el alcalde de Cartagena le dijo a Marrugo que le aclaré “¿De dónde salió ese cuento que tú cuentas con mi apoyo? Que yo te voy a apoyar, que voy a recomendar que voten por ti. Tú sabes muy bien que mis candidatas son Lidys Ramírez y María Alejandra Benítez. A esas sí las apoyo”.

Incluso el alcalde William Dau va más allá, también vincula a una de sus funcionarias, Ana María González, quien es la asesora para Cooperación Internacional. Según el alcalde, ella y la exasesora anticorrupción, Lidys Ramírez, habría sido las que le presentaron a Javier Marrugo.

“Precisamente Lidys Ramírez y Ana María González, quienes me presentaron a Javier Marrugo, lo trajeron a mi casa hace varios meses para invitarlo a formar parte de mi grupo y obviamente yo me llevo muy bien contigo y te tengo en alta estima, pero de ahí a decir que yo te voy a apoyar en las elecciones(...)”.

“Tú mismo habías dicho que en la lista (del Pacto Histórico) teníamos asegurado que iban a entrar tanto Lidys como María Alejandra y ahora no están ahí. No mijito, espero por favor, ruego a Dios, que me confirmes que eso es falso”, agregó.

Esta situación podría tener graves consecuencias disciplinarias para el alcalde William Dau. Hace pocos días, la Procuraduría advirtió que “los alcaldes no pueden usar el cargo para respaldar o presionar a ciudadanos a favor de algún candidato, tampoco influir en los ciudadanos a favor de una campaña política o usar su tiempo de empleo para dicha causa”.

Sobre este audio, la oficina de comunicaciones de la Alcaldía no ha emitido ninguna respuesta.