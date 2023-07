En diálogo con RCN Radio Cali, el alcalde de Jamundí, Andrés Ramírez, sostuvo que mientras el ELN continúe realizando ataques contra la fuerza y la población civil, los diálogos de paz no tendrán legitimidad.

Además, rechazó el secuestro de la sargento del Ejército Karina Ramírez y sus dos hijos, ocurrido en el departamento de Arauca.

“Yo creo que acciones violentas, hacen que la gente no crea en esos procesos. Lo que debe hacer el ELN es desescalar todas las acciones, especialmente las que atentan contra la sociedad civil. No es posible que estén secuestrando a una mujer que hace parte del ejército con sus hijos”, resaltó Ramírez.

De igual manera, el mandatario resaltó que el ELN debe entregar a los secuestrados para demostrar voluntad de paz.

“Actos como hostigamientos, asesinatos de miembros de la fuerza pública, no permiten que esos procesos tengan legitimidad; el 50% de los colombianos quieren la paz, pero es muy difícil cuando se presentan estos hechos. Ellos deben generar un acto de paz y es desescalar los hostigamientos, entregar los niños, los secuestrados”, agregó el alcalde.

Por último, Andrés Ramírez le solicitó al Gobierno Nacional responder con contundencia los hechos violentos contra la fuerza pública y las comunidades.

“Yo creo que el Gobierno Nacional ha hecho unos esfuerzos de paz, pero también tiene que ser contundente cuando se presenten estos hechos. La fuerza pública debe actuar”, concluyó.

Cabe resaltar que la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, también cuestionó los diálogos de paz y el cese al fuego que existe entre el ELN y el Gobierno Nacional.

Francamente no entiendo la definición de paz del ELN, asesina tres policías y secuestra a un sargento con sus dos niños, cuando lo que el país espera es pruebas de su voluntad de paz. No más secuestros!! No más asesinatos de policías". indefensos!!”, escribió la gobernadora en su cuenta de Twitter.